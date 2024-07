ポルノグラフィティベストアルバム『ポルノグラフィティ全書～ALL TIME SINGLES～』リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■デビュー曲「アポロ」から最新曲「解放区」までのインタビュー記事を再構築したスペシャルブックレットも封入!

ポルノグラフィティが9月4日にベストアルバム『ポルノグラフィティ全書~ALL TIME SINGLES~』をリリースする。

初回生産限定盤には、これまでにリリースした全シングル楽曲に加え、3月31日に行われた『19thライブサーキット“PG wasn’t built in a day”』の有明アリーナ公演の模様を収録。

さらに、デビュー曲「アポロ」から最新曲「解放区」までの音楽雑誌やWebメディアでのインタビュー記事を再構築し、さらにメンバーが当時を振り返りつつ記した言葉も追加収録したスペシャルブックレット、様々なクリエイターが収録楽曲全57曲を57種類のビジュアルで表現したステッカーシートが封入される。

また、同9月4日には、ベスト盤にも収録されるライブ映像作品『19thライヴサーキット “PG wasn’t built in a day” Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024』もリリースされる。

なお、9月20日からポルノグラフィティの故郷・因島全土で開催される『島ごとぽるの展』がスタート。詳細は特設サイトで。

リリース情報

2024.09.04 ON SALE

ALBUM『ポルノグラフィティ全書~ALL TIME SINGLES~』

2024.09.04 ON SALE

Blu-ray&DVD『19thライヴサーキット “PG wasn’t built in a day” Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024』

『島ごとぽるの展』特設サイト

https://sp.pornograffitti.jp/shimagotoPG/

ポルノグラフィティ OFFICIAL SITE

http://www.pornograffitti.jp/index.php