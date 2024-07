3人組グループ・20th Century(トニセン)が19日、神奈川県民ホールで全国ツアー『20th Century Live Tour 2024 〜地球をとびだそう!〜』のファイナルを開催した。6月4日の宮城・仙台サンプラザホールを皮切りに、9都市24公演をめぐった本ツアー。グループにとって1年5ヶ月ぶりのライブツアーとなり、タイトルには「地球のみなさんに、今回は宇宙から熱いメッセージを送りたい!」というコンセプトのもと、「メンバーからのテレパシーを受け止めてもらいたい」とのメッセージが込められた。

ステージは3人の“ルーツ”をテーマとしたライブパートに、トニセンが宇宙へ飛び立つまでのストーリーを描くショーパートを織り交ぜて展開。このショーパートには劇団ヨーロッパ企画の上田誠も参加し、坂本昌行、長野博、井ノ原快彦とともにライブのコンセプトを色濃く打ち出した。ライブでは、サングラスをかけた3人と客席に札束が降り注ぐ「大人Guyz」、メンバーたちが客席に降りてパフォーマンスした「旅立ちの鐘」、長野がサビパートのダンスをファンと即興で考案する「Hurry up 〜今すぐに君の手を〜」など、エンターテインメント性もたっぷり。その上で、多方面で活躍する3人ならではの歌唱力やダンススキルをしっかりと見せつけた。冒頭のMCでは、井ノ原が「前回が14年ぶりで結構空いちゃったから、次はあまり空けないようにしようと(笑)」とツアーの実現に感謝しつつ、昼公演では「平日の昼間から集まっていただいてありがとうございます。こんなにたくさんの方に有休を取らせてしまった」と謝罪して笑いも誘う。そんな中、坂本が「1つ確認です。長野さん、今回は飛びますか?」と投げかけ、井ノ原は「わからない方もいらっしゃると思うんですが、理由はなぜかまだ解明されてないんですけど、長野くんはコンサートになると毎回を飛びたがるんです。何らかの形で毎回飛ぶので、それが恒例行事になっていて…」と補足。長野は「散々いろいろな飛び方をしてきた」と振り返りながら、「ですけどね、もう空って感じじゃない。空を突き抜けて宇宙に行きたいんです」と宣言。ツアータイトルが比喩ではなく、ストレートな意味だったと明かしてメンバーとファンを驚かせた。そして「グローバルを越えて、ユニバーサルに行かないと」と時代に合わせて意識を変えると決意した上で、世にも珍しい“長野が飛ばないトニセンライブ”を予告し、ライブを再開させた。中盤では、昨年11月1日に東京・原宿で開催された「喫茶二十世紀」を再現したセットで行うアコースティックコーナーや、トニセンがかつてバックを務めていた先輩・少年隊の「デカメロン伝説」や「君だけに」などをメドレー形式で披露するコーナーなどが展開された。終盤に入ると、宇宙最大のフェス『ギャラクシーソニック』に出演するというストーリーで、V6やカミセンの楽曲を歌唱するコーナーへ。長野の「グローバルを越えてユニバーサル」という決意通り、客席ごと宇宙船となってフェス会場へ移動することになり、長野は今回も“フライング”を成功させた。■『20th Century Live Tour 2024 〜地球をとびだそう!〜』神奈川県民ホール公演セットリスト01. トライアングル02. X,T,C, beat03. Over Drive04. 大人Guyz05. Air06. 夏のメモリー07. 旅立ちの鐘08. 回れよ地球09. 不惑10. Hurry up 〜今すぐに君の手を〜11. ある日願いが叶ったんだ<少年隊コーナー>12. What's your name?13. ダイヤモンド・アイズ14. デカメロン伝説15. 君だけに16. レイニー・エクスプレス17. まいったネ 今夜18. WAになって踊ろう19. 地球をふりだそう20. MUSIC FOR THE PEOPLE21. Believe Your Smile22. 愛のMelody23. 夏のかけら24. Theme of Coming Century25. カノトイハナサガモノラ<アンコール>26. ツラいチャプター27. あなたと