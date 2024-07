ポルノグラフィティが9月4日にベストアルバム『ポルノグラフィティ全書〜ALL TIME SINGLES〜』をリリースすることが20日、発表された。1999年9月8日に「アポロ」でメジャーデビューし、25周年を迎えることを記念してリリースされる今作は、これまでにリリースした全シングル57曲(配信シングルを含む)を収録。初回生産限定盤A(4CD+1Blu-ray)、初回生産限定盤B(4CD+2DVD)、通常盤(4CD)の3形態でリリースされる。

初回生産限定盤の特典として、デビュー曲「アポロ」から最新曲「解放区」までの音楽雑誌やWebメディアでのインタビュー記事を再構築したブックレットを同梱。メンバーが当時を振り返りつつ記した言葉も追録される。さらに、さまざまなクリエイターが収録楽曲全57曲を57種類のビジュアルで表現したステッカーシートが封入されることも決定した。初回生産限定盤の付属Blu-ray/DVDには、3月31日に行われた『19thライヴサーキット “PG wasn't built in a day”』の東京・有明アリーナ公演の模様を収録。ベストアルバムと同日の9月4日には、『19thライヴサーキット “PG wasn't built in a day” Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024』が映像作品としてもリリースされる。きょう20日からは、メンバーの故郷、広島県因島全体を舞台とした『島ごとぽるの展』がスタート。8月31日・9月1日には因島ライブ、9月7・8日には横浜スタジアムライブを行う。■『ポルノグラフィティ全書〜ALL TIME SINGLES〜』収録内容▼DISC101. アポロ02. ヒトリノ夜03. ミュージック・アワー04. サウダージ05. サボテン06. アゲハ蝶07. ヴォイス08. 幸せについて本気出して考えてみた09. Mugen10. 渦11. 音のない森12. メリッサ13. 愛が呼ぶほうへ14. ラック▼DISC201. シスター02. 黄昏ロマンス03. ネオメロドラマティック04. ROLL05. NaNaNa サマーガール06. ジョバイロ07. DON'T CALL ME CRAZY08. ハネウマライダー09. Winding Road10. リンク11. あなたがここにいたら12. 痛い立ち位置13. ギフト14. Love,too Death,too▼DISC301. 今宵、月が見えずとも02. この胸を、愛を射よ03. アニマロッサ04. 瞳の奥をのぞかせて05. 君は100%06. EXIT07. ワンモアタイム08. ゆきのいろ09. 2012Spark10. カゲボウシ11. 瞬く星の下で12. 青春花道13. 東京デスティニー14. 俺たちのセレブレーション15. ワン・ウーマン・ショー 〜甘い幻〜▼DISC401. オー!リバル02. THE DAY03. LiAR04. 真っ白な灰になるまで、燃やし尽くせ05. キング&クイーン06. Montage07. カメレオン・レンズ08. ブレス09. Zombies are standing out10. フラワー11. VS12. テーマソング13. アビが鳴く14. 解放区▼ライブ映像(初回生産限定盤のみ)・『19thライヴサーキット "PG wasn't built in a day" Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024』01. Century Lovers02. テーマソング03. キング&クイーン04. Mugen05. REUNION06. 俺たちのセレブレーション07. アニマロッサ08. メリッサ09. Sheep 〜Song of teenage love soldier〜10. ジョバイロ11. フラワー12. 夜間飛行13. Taking a break14. オレ、天使15. 170828-2916. アビが鳴く17. 解放区18. 空想科学少年19. ハネウマライダー20. アポロ21. サウダージ22. オー!リバルEN1. アゲハ蝶EN2. ジレンマ