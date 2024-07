3人組グループ・20th Century(トニセン)が19日、神奈川県民ホールで全国ツアー『20th Century Live Tour 2024 〜地球をとびだそう!〜』のファイナルを開催。オリジナル曲をはじめ、先輩グループ・少年隊のカバーメドレーやV6、Coming Century(カミセン)の楽曲も含む全27曲をパフォーマンスし、坂本昌行は楽曲たちに対する思いを吐露した。

6月4日の宮城・仙台サンプラザホールを皮切りに、9都市24公演をめぐった本ツアー。グループにとって1年5ヶ月ぶりのライブツアーとなり、タイトルには「地球のみなさんに、今回は宇宙から熱いメッセージを送りたい!」というコンセプトのもと、「メンバーからのテレパシーを受け止めてもらいたい」とのメッセージが込められた。ステージは3人の“ルーツ”をテーマとしたライブパートに、トニセンが宇宙へ飛び立つまでのストーリーを描くショーパートを織り交ぜて展開。このショーパートには劇団ヨーロッパ企画の上田誠も参加し、坂本昌行、長野博、井ノ原快彦とともにライブのコンセプトを色濃く打ち出した。ライブでは、サングラスをかけた3人と客席に札束が降り注ぐ「大人Guyz」、メンバーたちが客席に降りてパフォーマンスした「旅立ちの鐘」、長野がサビパートのダンスをファンと即興で考案する「Hurry Up 〜今すぐ君の手を〜」など、エンターテインメント性もたっぷり。その上で、多方面で活躍する3人ならではの歌唱力やダンススキルをしっかりと見せつけた。中盤では、昨年11月1日に東京・原宿で開催された「喫茶二十世紀」を再現したセットで行うアコースティックコーナーに続き、トニセンがかつてバックを務めていた先輩・少年隊の「デカメロン伝説」や「君だけに」などをメドレー形式で披露した。パフォーマンス後、井ノ原と坂本は「歌っちゃったね!踊っちゃったね!盛り上がっちゃったね!!」と大興奮。続けて、坂本が「先輩の名曲は本当にすばらしい」と噛み締めると、井ノ原は「少年隊のメドレーをやるために、自分たちなりに曲を出し合ったんですけど、ちょっと多くなりすぎて…1時間超えちゃった(笑)」と苦笑い。長野は「泣く泣く減らして…」と6曲のメドレーに厳選したことを伝えながら「それでもこのボリュームですからね」と胸を張った。そして、再び井ノ原が「いつもより多くつけてもらっちゃった(笑)」とスパンコールのジャケット衣装を喜びながら、「先輩たちへのリスペクトの気持ちがありますから、これから僕らだけでも歌い継いでいけたら」と決意を伝えた。宇宙最大のフェス『ギャラクシーソニック』に出演するというストーリーのもと、V6やComing Century(カミセン)の楽曲を歌唱。坂本はアンコールで「昨今は新しいものを求めて、なにか大事なものを失っているような気がしていて」と吐露しつつ「今回のステージもそうですけど、やっぱり偉大な先輩、そしてすばらしい楽曲たちがいるからこそ、僕らはこうやってステージに立たせてもらえているんだなとすごく感じました」と伝えた。続けて「新しい楽曲はもちろんのこと、すばらしい楽曲をみなさんにずっとずっと届け続けられるようにがんばってまいります」と力を込め、「これからも応援よろしくお願いいたします」と呼びかけた。■『20th Century Live Tour 2024 〜地球をとびだそう!〜』神奈川県民ホール公演セットリスト01. トライアングル02. X,T,C, beat03. Over Drive04. 大人Guyz05. Air06. 夏のメモリー07. 旅立ちの鐘08. 回れよ地球09. 不惑10. Hurry up 〜今すぐに君の手を〜11. ある日願いが叶ったんだ<少年隊コーナー>12. What's your name?13. ダイヤモンド・アイズ14. デカメロン伝説15. 君だけに16. レイニー・エクスプレス17. まいったネ 今夜18. WAになって踊ろう19. 地球をふりだそう20. MUSIC FOR THE PEOPLE21. Believe Your Smile22. 愛のMelody23. 夏のかけら24. Theme of Coming Century25. カノトイハナサガモノラ<アンコール>26. ツラいチャプター27. あなたと