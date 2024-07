3人組グループ・20th Century(トニセン)が19日、神奈川県民ホールで全国ツアー『20th Century Live Tour 2024 〜地球をとびだそう!〜』のファイナルを開催。自身らのオリジナル曲はもちろん、先輩グループ・少年隊のカバーメドレーやV6、Coming Century(カミセン)の楽曲も含む全27曲を披露し、“アイドル”として歌い続けていく決意を伝えた。

6月4日の宮城・仙台サンプラザホールを皮切りに、9都市24公演をめぐった本ツアー。グループにとって1年5ヶ月ぶりのライブツアーとなり、タイトルには「地球のみなさんに、今回は宇宙から熱いメッセージを送りたい!」というコンセプトのもと、「メンバーからのテレパシーを受け止めてもらいたい」とのメッセージが込められた。ステージは3人の“ルーツ”をテーマとしたライブパートに、トニセンが宇宙へ飛び立つまでのストーリーを描くショーパートを織り交ぜて展開。このショーパートには劇団ヨーロッパ企画の上田誠も参加し、坂本昌行、長野博、井ノ原快彦とともにライブのコンセプトを色濃く打ち出した。ライブでは、サングラスをかけた3人と客席に札束が降り注ぐ「大人Guyz」、メンバーたちが客席に降りてパフォーマンスした「旅立ちの鐘」、長野がサビパートのダンスをファンと即興で考案する「Hurry Up 〜今すぐ君の手を〜」など、エンターテインメント性もたっぷり。その上で、多方面で活躍する3人ならではの歌唱力やダンススキルをしっかりと見せつけた。中盤では、トニセンがかつてバックを務めていた先輩・少年隊の「デカメロン伝説」や「君だけに」などをメドレー形式で披露するコーナーや、昨年11月1日に東京・原宿で開催された「喫茶二十世紀」を再現したセットで行うアコースティックコーナー、宇宙最大のフェス『ギャラクシーソニック』に出演するというストーリーでV6やカミセンの楽曲を歌唱するコーナーなどが展開された。アンコールでは、それぞれがファンに感謝。長野は突飛なストーリーに対応したファンに「みなさんかみ砕くのが早い(笑)。宇宙にも付き合ってくれてありがとうございました」と笑いかけ、「本当にライブっていいですね」としみじみ。「ここ何年かライブができない日々が続いたりだとか、ライブをやっても声は出しちゃダメですよなんてこともありました」とコロナ禍などを回顧しつつ、「やっぱりこうやってみなさんと会って、声を出して、発散して、いろんなキャッチボールができて、お互いの笑顔を見ることができた」とうれしそうに笑う。そして「やっぱり本当にライブって僕たちにとってすごく大切な場所だなというのを改めて感じております。皆さんにとってもそうだとうれしいです」と言い、「これからもこの場所を大切に、できる限りステージに立ち続けていきたいなと思っております」と決意した。井ノ原は「僕もいろいろと見てきましたが、こんなに盛り上がるライブはなかなかないです」とファンのエネルギーを誇りながら、「みなさんの顔が1人1人しっかり見えて、それぞれの人生があるんだと感じました。きょう来るのに大変な思いした人もいるだろうし、遠くから来てくれた人もいるだろうし、何とか休みをもらって来てくれた人もいるだろうし」と客席に目を向けた。そうして笑顔あふれるファンを眺めながら、「奇跡を感じました。次はいつになるかわかりませんけど、みんなでまたエネルギーの交換をしたい。僕らもこれくらいのステップでよければいくらでもできますので(笑)。ずっと、できる限りアイドルとしてやっていきたいなと思います」と力を込めた。さらに「気づけば、歌って踊るアイドルとしては最年長になっちゃいまして(笑)」と言い、「後輩たちがすごく頑張ってくれているので、僕らは地道にみんなとのんびりライブができればいいなと思います」と素直な思いを伝えていた。坂本は「もう30年ほどみなさんと時間を共有しているはずなんですが、どんどん客席の声が若々しく聞こえてきて。これってすごいことだと思います」と語り、「そんなみなさんとこれからもパワーの交換をしたいので、お互い持ちつ持たれつでいきましょう」と呼びかけた。また、「昨今は新しいものを求めて、なにか大事なものを失っているような気がしていて」と思いも吐露。しかし「今回のステージもそうですけど、やっぱり偉大な先輩、そしてすばらしい楽曲たちがいるからこそ、僕らはこうやってステージに立たせてもらえているんだなとすごく感じました」と伝えた。そして「新しい楽曲はもちろんのこと、すばらしい楽曲をみなさんにずっとずっと届け続けられるように頑張ってまいります」と力を込め、最後に「これからも応援よろしくお願いいたします」と力強く叫んだ。■『20th Century Live Tour 2024 〜地球をとびだそう!〜』神奈川県民ホール公演セットリスト01. トライアングル02. X,T,C, beat03. Over Drive04. 大人Guyz05. Air06. 夏のメモリー07. 旅立ちの鐘08. 回れよ地球09. 不惑10. Hurry up 〜今すぐに君の手を〜11. ある日願いが叶ったんだ<少年隊コーナー>12. What's your name?13. ダイヤモンド・アイズ14. デカメロン伝説15. 君だけに16. レイニー・エクスプレス17. まいったネ 今夜18. WAになって踊ろう19. 地球をふりだそう20. MUSIC FOR THE PEOPLE21. Believe Your Smile22. 愛のMelody23. 夏のかけら24. Theme of Coming Century25. カノトイハナサガモノラ<アンコール>26. ツラいチャプター27. あなたと