¥«¥Ö¥¹¡¦À¿Ìé¤ÎÄÌÌõ²ò¸Û¡¡22Ç¯¤«¤éÃ´Åö¤Î¾¾²¼ÅÐ°Ò»á¡¡¿å¸¶Èï¹ð¤È¤Ï¡ÖÆ±¤¸¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊóÆ»
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚ¤ÎÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¾¾²¼ÅÐ°Ò»á¤¬²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤¬²ÃÆþ¤·¤¿22Ç¯¤«¤éÄÌÌõ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î·èÄê¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆÊÌ¤ÎÊý¸þ¤Ë¿Ê¤à¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤Î¸µÄÌÌõ¤Î¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤¬3·î¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¡¢¶ä¹Ôº¾µ½¤Ê¤É¤ÇÍºá¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡ÖÆ±¤¸¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈµåÃÄ¤Ï¶¯Ä´¡×¤ÈÊóÆ»¡£
¡¡º£¸å¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÀµËÜ¾°¿Í»á¤È¡¢º£±Ê¤ÎÄÌÌõ¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ù¥ê¡¼»á¤¬ÎëÌÚ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£