¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡40400¥É¥ë³ä¤ì¡¡¥á¥ë¥¯¤Ê¤É¤·¤Ã¤«¤ê¤â21ÌÃÊÁ¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷

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¥·¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡ãCSCO¡ä¡¡47.38¡Ê-0.66¡¡-1.36%¡Ë
¥¥ã¥¿¥Ô¥éー¡ãCAT¡ä¡¡ 349.17¡Ê-6.86¡¡-1.92%¡Ë¡¡
¥¦¥©¥ë¥°¥êー¥ó¡ãWBA¡ä¡¡11.07¡Ê-0.30¡¡-2.49%¡Ë¡¡
¥¤¥ó¥Æ¥ë¡ãINTC¡ä¡¡33.11¡Ê-1.76¡¡-5.11%¡Ë
¥¢¥á¥Ã¥¯¥¹¡ãAXP¡ä¡¡239.44¡Ê-9.76¡¡-3.90%¡Ë¡¡
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