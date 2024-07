【「終末のワルキューレ奇譚 ジャック・ザ・リッパーの事件簿」5巻】7月20日 発売価格:770円

コアミックスは、マンガ「終末のワルキューレ奇譚 ジャック・ザ・リッパーの事件簿」の5巻を7月20日に発売する。価格は770円。

本作は累計発行部数1,500万部を超えるバトルマンガ「終末のワルキューレ」の公式スピンオフ作品。第4回戦で人類代表として登場したジャック・ザ・リッパーが主人公となり、“狂喜の殺人紳士”に隠された真実が描かれていく。

5巻で描かれるのは、沈みゆく巨船での聖杯争奪戦の模様で、最強が集まった三つ巴にジャックの興奮が最高潮を迎える。

なお各書店では、作画担当・イイヅカケイタ氏の描き下ろしによる購入特典も用意されている。

また、同日には「終末のワルキューレ」本編の最新刊にあたる22巻も発売される。

【「終末のワルキューレ奇譚 ジャック・ザ・リッパーの事件簿」5巻あらすじ】

沈みゆく巨船での聖杯争奪戦、超過熱! 因縁の相手であるフォグと遂に対面し、激昂するノア。最強が集った三つ巴に、ジャックの興奮も最高潮に!! さらに、闇社会の王・フォグの出自も明らかになり──? 終末のワルキューレ公式スピンオフ第5巻!!

