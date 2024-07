【「終末のワルキューレ」22巻】7月20日 発売価格:759円

コアミックスは、マンガ「終末のワルキューレ」の22巻を7月20日に発売する。価格は759円。

本作は累計発行部数1,500万部を突破している「月刊コミックゼノン」の連載作品。これまで2期にわたってアニメが制作されている。

人類の存亡をかけて神代表と人類代表がタイマン勝負を繰り広げていくというバトルもので、22巻では新撰組一番隊組長・沖田総司vs始まりの剣神・スサノヲノミコトの試合が描かれている。

なお各書店にて、描き下ろしによる購入特典も配布されている。

また、同日にはスピンオフ作品「終末のワルキューレ外伝 ジャックザリッパーの事件簿」の5巻も発売される。

【「終末のワルキューレ」22巻あらすじ】

遂に始まった、新撰組一番隊組長・沖田総司VS始まりの剣神・スサノヲノミコト!!

スサノヲに抜刀する間を与えず、強襲した沖田の猛攻はまさかの展開に!! そして、姿を現したスサノヲの神器はなんと……!? 見る者全てが圧倒され、息を呑む……これぞまさに、剣と剣の頂上血戦!!

