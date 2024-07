【となりのトトロ みんなの草壁家】7月20日 発売価格:48,400円対象年齢:15才~

「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」にて、ミニチュアハウス「となりのトトロ みんなの草壁家」が本日7月20日に発売される。価格は48,400円。

本商品は、映画「となりのトトロ」に登場する、草壁家が引っ越してきたちょっと風変わりな家を、構造や外観、彩色など細部までリアルに再現したミニチュアハウス。家のなかにマックロクロスケが潜んでいたり、どんぐりが落ちていたり、草壁家の少し怪しげな雰囲気が、遊び心を取り入れて再現されている。

サイズは532×273×418mm(幅×高さ×奥行き)。屋根も外せて、ところどころ扉や窓も開く仕様。扉や窓のほか、テラスの柱、お風呂の蓋やポンプなども動かせるといった、ギミックが多数搭載されている。単4電池3本使用で、明かりをつけることもできる。

「となりのトトロ みんなの草壁家」

【ミニチュアサイズの草壁家が登場/みんなの草壁家】

価格:48,400円

【セット内容】

・本体(母屋棟、書斎棟、炊事/風呂場棟)

・付属品(小冊子、大本棚、小本棚、書斎机、お風呂蓋、ちゃぶ台、煙突[2パーツ])

※電池(単4アルカリ乾電池3本)は付属しません。

(C) Studio Ghibli

(C) 1989 Eiko Kadono-Studio Ghibli - N

(C) 2004 Studio Ghibli - NDDMT