「EVO 2024」本日より開催！ 世界最大規模の格闘ゲーム大会
【Evolution Championship Series 2024】
7月20日～22日 開催
※日本時間
7月20日～22日 開催
※日本時間
アメリカ・ラスベガスで開催される世界最大規模の格闘ゲーム大会「Evolution Championship Series 2024（EVO 2024）」が日本時間では7月20日より22日まで開催される。
本大会は「ストリートファイター6」など8タイトルで競われる格闘ゲームのeスポーツ大会。タイトルは「ストリートファイター6」、「ギルティギア ストライヴ」、「THE KING OF FIGHTERS 15」、「鉄拳8」、「グランブルーファンタジーヴァーサス ライジング」、「アンダーナイトインヴァース2 シスタセレス」、「Mortal Kombat 1」、「ストリートファイターIII 3rd Strike」の8タイトル。
大会は日本時間7月20日2時から開催され、3日間にわたって実施される。
大会の模様はYoutubeなどにて配信を予定している。【【日本語実況】EVO2024 - Day1 「CAPCOM Pro Tour 2024 PREMIER」】
ラスベガスで「EVO 2024」がいよいよ開催！- プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) July 19, 2024
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