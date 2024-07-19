ÆüËÜ¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó¡×¤¬3¥Ô¡¼¥¹¡¦¡Ö¥Ý¥Æ¥È¡ÊS¡Ë¡×¤¬3¸ÄÆþ¤Ã¤¿¡Ö´ÑÀï¥Ð¡¼¥ì¥ë¡×¤òÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä
ÆüËÜ¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¡¦¥Á¥¥ó¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢KFC¡ËÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¡Ö´ÑÀï¥Ð¡¼¥ì¥ë¡×¤ò7·î24Æü¤«¤é8·î20Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤êÂô»³¡£Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤È¤Î´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£KFC¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê´ÑÀï¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö´ÑÀï¥Ð¡¼¥ì¥ë¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡Ö´ÑÀï¥Ð¡¼¥ì¥ë¡×¤Ï¡¢KFC¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó¡×¤¬3¥Ô¡¼¥¹¡¢¡Ö¥Ý¥Æ¥È¡ÊS¡Ë¡×¤¬3¸ÄÆþ¤Ã¤Æ¡¢´ÑÀï¤Î¤ª¶¡¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤«¡£¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó¡×¤Ï¡¢ÈëÅÁ¤Î11¼ïÎà¤Î¥Ï¡¼¥Ö¡õ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¡¢°µÎÏ³ø¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÍÈ¤²¤¿KFC¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ïÉÊ¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö·ÜÆù¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¾¡Íø¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡Ê·ÜÆù¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥²¥óÃ´¤®¤Ç¡¢´ÑÀï¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î´ÑÀï¤¬¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£²ó¸ÂÄê¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ð¡¼¥ì¥ë¡Ê¡Ö¥Ð¡¼¥ì¥ë¡×¤ÏKFCÆÈ¼«¤ÎÃ®·¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡£¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÄÌ¾ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ë¡Ë¤Ç¡Ö´ÑÀï¥Ð¡¼¥ì¥ë¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö´ÑÀï¥Ð¡¼¥ì¥ë¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¿Íµ¤¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¥Ý¥Æ¥È¡×¡Ö¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡×¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡×¡Ö¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤¡×¡Ö¥³¡¼¥ë¥¹¥í¡¼¡×¤¬¤ª¥È¥¯¤Ê²Á³Ê¤ÇÄÉ²ÃÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¡£
´ÑÀï¤Î¤ª¶¡¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö´ÑÀï¥Ð¡¼¥ì¥ë¡×¤Ï¡¢520±ß¡ÊÃ±ÉÊÀÑ¾å¤²²Á³Ê¤È¤Îº¹³Û¡Ë¤â¤ª¥È¥¯¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¶á¤¯¤ÎKFCÅ¹ÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï1280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï7·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
ÆüËÜ¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¡¦¥Á¥¥ó¡áhttps://www.kfc.co.jp