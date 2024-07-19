¡Úµð¿Í¡ÛËÙÆâ¹±É×»á¤¬°¤Éô´ÆÆÄ¤ËÊª¿½¤¹¡Ö²¬ËÜ¤Ï¥µ¡¼¥É¤Ç¸ÇÄê¡×¡ÖºäËÜ¤Î¤¿¤á¤ËÊÑ¤¨¤¿¤é¤¤¤«¤ó¡×
¡¡µð¿Í¤Î´ÆÆÄ¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤ÎËÙÆâ¹±É×»á¡Ê£·£¶¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¿·µ¬Åê¹Æ¡£¸½ºß¡¢¸½¾ì¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Î¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡ËÙÆâ»á¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬ËÜÏÂ¤òº£µ¨½é¤á¤Æº¸Íã¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤µ¤»¤¿£±£·Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÆó·³¤Ç¤ÎºÆÄ´À°¤ò½ª¤¨¡¢£±£²Æü¤«¤é°ì·³Éüµ¢¤·¤¿ºäËÜ¤ò»°ÎÝ¡¢Êá¼ê¤òËÜ¿¦¤È¤¹¤ëÂç¾ëÂî¤ò°ìÎÝ¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ëàÄ¶¹¶·âÅªÉÛ¿Øá¤òÉß¤¤¤¿¡£¤³¤Îºö¤ÏÅªÃæ¤·²¬ËÜÏÂ¤Ï£²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¡¢Âç¾ëÂî¤Ï£±°ÂÂÇ¡¢ºäËÜ¤âÌµ°ÂÂÇ¤Ê¤¬¤éµ¾Èô¤Ç£±ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤Æ£´¡½£³¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ËÙÆâ»á¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤«¤é·«¤êÊÖ¤·¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£²¬ËÜ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥µ¡¼¥É¤Ç¸ÇÄê¤¹¤Ù¤¤À¤È¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£¡ÖºäËÜ¤ÎÎÏ¤ÏÉ¬Í×¤À¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â½Å¤µ¤¬°ã¤¦¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤Ç¤â¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÈà¤¬¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥·¥ç¡¼¥È¤ò¼ã¼ê¤Ë¾ù¤Ã¤¿º£¡¡ºäËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë²¬ËÜ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¤¨¤¿¤é¤¤¤«¤ó¤Î¤À¤è¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤ÏÉÔÆ°¤ÎÍ··â¼ê¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¸Î¾ã¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¸¶À¯¸¢²¼¤Îºòµ¨ÅÓÃæ¤«¤é»°ÎÝ¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¤ÏÁá¡¹¤È»°ÎÝ¤Ç¤Îµ¯ÍÑÊý¿Ë¤¬¸Ç¤á¤é¤ì¡¢»°ÎÝ¤òËÜ¿¦¤È¤¹¤ë²¬ËÜÏÂ¤Ï°ìÎÝ¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤òÊä¤¦¤¿¤á¡¢²¬ËÜÏÂ¤ÈºäËÜ¡¢¤µ¤é¤ËÂç¾ëÂî¤òÆ±»þ¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ëºö¤È¤·¤Æ¼çË¤¤òº¸Íã¤Ë¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢º£¤ä¥Á¡¼¥à¤Î´é¤È¤Ê¤Ã¤¿£´ÈÖÂÇ¼Ô¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¥³¥í¥³¥í¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤³¤ì¤â²¬ËÜÏÂ¤ËÆâ³°Ìî¤ò¼é¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤À¤¬¡¢Î©¾ì¤¬°ã¤¨¤Ð¹Í¤¨¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Î¤è¤¦¤À¡£