¡ÚÀ¾Éð¡ÛÅÏÊÕµ×¿®´ÆÆÄÂå¹Ô¡¡£·²ó£´¼ºÅÀ¤ÎÉðÆâ²ÆÚö¤Ë¡Öº£Æü¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÎÇ´¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡À¾Éð¤Ï£±£¹Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤Ë£°¡½£´¤ÈÎíÉõÉé¤±¡£ÀèÈ¯¡¦ÉðÆâ²ÆÚöÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£·²ó£·°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤Ç£²ÇÔÌÜ¡Ê£µ¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¡¢¼Ú¶â¤ÏºÆ¤Ó£³£²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÅÏÊÕµ×¿®´ÆÆÄÂå¹Ô¡Ê£µ£¸¡Ë¤ÏÉðÆâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Æü¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÎÇ´¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££´²ó¡¢£·²ó¤Ë£±ÅÀ¤Ç²¿¤È¤«Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£²ÅÀÌÜ¤¬¤Í¡£Î¾¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤â£²ÅÀÌÜ¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ´¤ì¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¼ºÅÀ¥¤¥Ë¥ó¥°¤òºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¼ºÅÀ¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤³¤ÈÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤¦¤Á¤â¤Ê¤«¤Ê¤«£±ËÜ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤³¤Îº¹¤¬½Ð¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»¶È¯£³°ÂÂÇ¤Ç¥ë¡¼¥¡¼¤ò±ç¸î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«·³ÂÇÀþ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç£³²ó¡¢£µ²ó¤ÎÆÀÅÀµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«ÅÀ¤¬¼è¤ì¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡£»î¹ç¤ÎÆþ¤êÊý¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£