Æ£ÎµÌé¤È¿¹»³Ì¤ÐÔ¤¬¡ØÂç¤¤¤Ê¤ëÉÔºß¡Ù¤ÇÉã»Ò¤Ë¡ª ¿¹»³¡Ö¿Í´Ö¤Îº¬¸»Åª¤ÊÉôÊ¬¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡×
ÍÄ¤¤º¢¤Ë¼«Ê¬¤ÈÊì¤ò¼Î¤Æ¤¿Éã¡¦ÍÛÆó¤¬¡¢µ×¡¹¤Ë²ñ¤¦¤ÈÇ§ÃÎ¾É¤ÇÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¤ÎºÆº§Áê¼ê¤ÎÄ¾Èþ¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ç¡¢Â©»Ò¤ÎÂî¡Ê¤¿¤«¤·¡Ë¤Ï¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¼ê»æ¤ä¥á¥â¤«¤é¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ö¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤â²Ã¤¨¤¿±Ç²è¡ØÂç¤¤¤Ê¤ëÉÔºß¡Ù¡£ºòÇ¯¤«¤éÀ¤³¦¤Î±Ç²èº×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜºî¤ÇÉã»Ò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬¿¹»³Ì¤ÐÔ¤µ¤ó¤ÈÆ£ÎµÌé¤µ¤ó¡£
¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤¿µ²±¤òÃ©¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¼Ì¿¿±¦¡¦Æ£ÎµÌé¤µ¤ó¡¢º¸¡¦¿¹»³Ì¤ÐÔ¤µ¤ó
Æ£ÎµÌé¡Ê°Ê²¼¡¢Æ£¡Ë¡§»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¿¹»³¤µ¤ó¤¬ÉñÆ§¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë²¿ÅáÎ®¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³ÖÀ¤¤Î´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤È¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¹»³Ì¤ÐÔ¡Ê°Ê²¼¡¢¿¹»³¡Ë¡§Æ£¤µ¤ó¤¬º£²ó¤Î±Ç²è¤Î¸½¾ì¤Î¤³¤È¤ò¡Èµï¹ç¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤ÏÉñÂæ¤Î¤è¤¦¤Ë°ì½ï¤Ë»þ´Ö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬»£±Æ¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£²ó¤Ï´ÆÆÄ¤Ë¤â¤½¤Î¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡£Æ£¤µ¤ó¤È¸½¾ì¤Ç¸ÀÍÕ¤òÂ¿¤¯¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë¼ï¡¢±Ç²è¤Î¸½¾ì¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥Ò¥ê¥Ò¥ê´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÍá¤Ó¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£¡§¿Í´Ö¤Î´¶¾ð¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÊ£»¨¤Ç¡¢Ã¼Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤Î¿¦¶È¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¸ÀÍÕ¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¿¹»³¤µ¤ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È»ëÀþ¤ò²¼¤²¤Æ¤°¤Ã¤È¾å¤²¤ë°ì½Ö¤Ç¤â¡¢¾®Àâ¤Ç10¥Ú¡¼¥¸¤ä20¥Ú¡¼¥¸Èñ¤ä¤¹¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬É½¸½¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤Æ¡¢Ìò¤È¤·¤ÆÂÐÖµ¤¹¤ì¤Ð¡¢¸ÀÍÕ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¿¹»³¤µ¤ó¤È¤Ï³Ú¤·¤¯»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¦¤È¡¢¡ÖÍÛÆó¤µ¤ó¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»ä¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×¤ÈÆ£¤µ¤ó¡£
Æ£¡§ÍÛÆó¤µ¤ó¤¬¤¿¤Ã¤¯¤ó¡ÊÂî¡Ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀ®¤ê¹Ô¤¤ò¡¢¾å¤ÎÊý¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¿¹»³¡§¤Þ¤µ¤Ë¸½¾ì¤Ï¤½¤ó¤Ê¶õµ¤´¶¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤âËÍ¤¬ÂÐÖµ¤·¤¿ÍÛÆó¤µ¤ó¤Ïµ²±¤¬¤«¤Ê¤êÃÇÊÒÅª¤Ç¡¢¼¡¤Ë²¿¤ò¸À¤¤½Ð¤¹¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤¬±³¤«ËÜÅö¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤È¤Ë¤«¤¯ËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤Î¿Í¤ÎÏÃ¤Î¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬ËÜÅö¤Ê¤Î¤«¤º¤Ã¤È¸«Äê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½±Ç²è¤Ï¡¢·¡¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯²áµî¤¬ÃÇÊÒÅª¤Ë¶´¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤æ¤¯¡£
¿¹»³¡§ºÇ½é¤ËµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Âî¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤³¤Î¾õ¶·¤ò¤É¤¦Ç§¼±¤·¤ÆÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬ÄÏ¤ß¤Å¤é¤¯¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Î¶á±º¡Ê·¼¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¤Ê¤êÏÃ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÓËÜ¼«ÂÎ¡¢¶á±º¤µ¤ó¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ËÉ³¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÇ§ÃÎ¾É¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ä¡¢Éã»Ò¤Î´Ø·¸ÃÍ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë´ÆÆÄ¼«¿È¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤é¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Ìò¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
Æ£¡§»ä¼«¿È¤âÆü¡¹Ï·¤¤¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿ÍÀ¸¤ÎËö´ü¤ËÌÂµÜ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ï¤ê¤È¤¹¤ó¤Ê¤êÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ÌÑÁÛ¤òÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤â¡¢ÍÛÆó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËËÜÅö¤Ë¥Ü¥í¥Ü¥íÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
¿¹»³¡§ÊªÍý³Ø¼Ô¤Ç¥í¥¸¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿ÍÛÆó¤µ¤ó¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤äµ²±¤òÇí¤®¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥³¥¢¤Ë¤¢¤ëÂ¾¼Ô¤Ø¤Îµá¤á¤¬Çí¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Îº¬¸»Åª¤ÊÉôÊ¬¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Æ£¡§ÉÝ¤¤¤·´¶Æ°¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤ò¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ØÂç¤¤¤Ê¤ëÉÔºß¡Ù¡¡¿¹»³Ì¤ÐÔ¤ÈÆ£ÎµÌé¤¬½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃíÌÜºî¡£¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤ä¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ê¤É¹ñ³°¤Î±Ç²èº×¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¡¿¶á±º·¼¡¡½Ð±é¡¿¿¹»³Ì¤ÐÔ¡¢¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡¢¸¶Æü½Ð»Ò¡¢Æ£ÎµÌé¤Û¤«¡¡Á´¹ñ¸ø³«Ãæ¡£©2023 ¥¯¥ì¥¤¥Æ¥×¥¹
¤Õ¤¸¡¦¤¿¤Ä¤ä¡¡1941Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¶áÇ¯¤Î¼ç±éºî¤Ë¡¢±Ç²è¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥²¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤µ¤¯¤éÁÈ¡Ù¡Ø¹âÌîÆ¦ÉåÅ¹¤Î½Õ¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Ç¡¢¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¥³¥ó¥Ú¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉôÌçºÇÍ¥½¨ÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¤â¤ê¤ä¤Þ¡¦¤ß¤é¤¤¡¡1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤Ç¸ø±é¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤Û¤«¡¢¿À¸Í¤ËÀßÎ©¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¿À¸Í¤Î±¿±Ä¤Ë¤â·È¤ï¤ë¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë³èÆ°¡£¶áºî¤Ë±Ç²è¡Ø¤Û¤«¤²¡Ù¡Øi ai¡Ù¤Ê¤É¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ï66,000¡¡¥í¥ó¥°¥·¥ã¥Ä¡ï55,000¡Ê¶¦¤ËBED j.w. FORD¡¿BIRTHLY CO.,LTD. TEL¡§03¡¦6455¡¦5095¡Ë
¢¨¡Øanan¡Ù2024Ç¯7·î24Æü¹æ¤è¤ê¡£¼Ì¿¿¡¦·ó²¼¾»Åµ¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦¿ù»³¤Þ¤æ¤ß¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¦¿Ü²ì¸µ»Ò¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢Ê¸¡¦Ë¾·î¥ê¥µ
¡Êby ananÊÔ½¸Éô¡Ë