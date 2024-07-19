¹Åç¡¢2ÀïÏ¢Â³´°Éõ¾¡Íø¤Ç¼ó°ÌÉâ¾å¡¡¾²ÅÄ7²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×9¾¡ÌÜ¡ª
¡ü ºå¿À 0 ¡Ý 1 ¹Åç ¡û
¡ã14²óÀï¡¦¹Ã»Ò±à¡ä
¡¡¹Åç¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Î´°Éõ¾¡Íø¡£µð¿Í¤ò¾¡Î¨1ÎÒº¹¤Ç¾å²ó¤ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ËºÆÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¾²ÅÄ¤Ï½é²ó¡¢¤¤¤¤Ê¤êÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â¡¢ºå¿À¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂà¤±Ìµ¼ºÅÀ¥¹¥¿¡¼¥È¡£5²ó¤«¤é¤Ï4¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É²÷Ä´¤Ë¥»¥í¤ò½Å¤Í¤¿¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¤ÏÀèÆ¬¤«¤é¤Î3Ï¢ÂÇ¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â¡¢7ÈÖ¡¦ºäËÜ¤òÍ·¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á6¡Ý2¡Ý3¤ÈÅÏ¤ëÊ»»¦¡£Â³¤¯ÌÚÏ²¤ÏÃæÈô¤ËÂà¤±¥¼¥í¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡º¸ÏÓ¤Ïºå¿ÀÂÇÀþ¤Ë¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤Þ¤»¤º7²ó107µå¡¢7°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢6Ã¥»°¿¶Ìµ»Íµå¤Î¤ê¹¥Åê¡£8²ó¤Ï¥Ï¡¼¥ó¡¢9²ó¤Ï·ªÎÓ¤¬25¥»¡¼¥ÖÌÜ¡Ê0¾¡3ÇÔ¡Ë¤ÇÄù¤á¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¾²ÅÄ¤Ï¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä9¾¡ÌÜ¡Ê5ÇÔ¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ÏÎ¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿5²ó¡¢º£µ¨½é¤Î°ì·³¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·Â¨¡Ö5ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ÃæÂ¼µ®¤¬¡¢ÀèÆ¬¤Çº£µ¨½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÄËÎõ¤ÊÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Á½ÐÎÝ¡£Â³¤¯ºäÁÒ¤Î±¦Á°ÂÇ¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¡¢7ÈÖ¡¦µÆÃÓ¤Îµ¾ÂÇ¤¬ºå¿ÀÊá¼ê¡¦ºäËÜ¤Î¼ººö¤òÍ¶¤¤Ìµ»àËþÎÝ¤È¤·¤¿¡£¥·¥ã¥¤¥Ê¡¼¤ÏÍ·¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î´Ö¤Ë»°Áö¡¦ÃæÂ¼µ®¤¬ÀèÀ©¤ÎÀ¸´Ô¡£6²ó°Ê¹ß¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬¸×¤Î»Ò¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡£
¡ã14²óÀï¡¦¹Ã»Ò±à¡ä
¡¡¹Åç¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Î´°Éõ¾¡Íø¡£µð¿Í¤ò¾¡Î¨1ÎÒº¹¤Ç¾å²ó¤ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ËºÆÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¾²ÅÄ¤Ï½é²ó¡¢¤¤¤¤Ê¤êÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â¡¢ºå¿À¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂà¤±Ìµ¼ºÅÀ¥¹¥¿¡¼¥È¡£5²ó¤«¤é¤Ï4¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É²÷Ä´¤Ë¥»¥í¤ò½Å¤Í¤¿¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¤ÏÀèÆ¬¤«¤é¤Î3Ï¢ÂÇ¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â¡¢7ÈÖ¡¦ºäËÜ¤òÍ·¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á6¡Ý2¡Ý3¤ÈÅÏ¤ëÊ»»¦¡£Â³¤¯ÌÚÏ²¤ÏÃæÈô¤ËÂà¤±¥¼¥í¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ÏÎ¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿5²ó¡¢º£µ¨½é¤Î°ì·³¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·Â¨¡Ö5ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ÃæÂ¼µ®¤¬¡¢ÀèÆ¬¤Çº£µ¨½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÄËÎõ¤ÊÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Á½ÐÎÝ¡£Â³¤¯ºäÁÒ¤Î±¦Á°ÂÇ¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¡¢7ÈÖ¡¦µÆÃÓ¤Îµ¾ÂÇ¤¬ºå¿ÀÊá¼ê¡¦ºäËÜ¤Î¼ººö¤òÍ¶¤¤Ìµ»àËþÎÝ¤È¤·¤¿¡£¥·¥ã¥¤¥Ê¡¼¤ÏÍ·¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î´Ö¤Ë»°Áö¡¦ÃæÂ¼µ®¤¬ÀèÀ©¤ÎÀ¸´Ô¡£6²ó°Ê¹ß¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬¸×¤Î»Ò¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡£