£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¡õ£Æ£É£Î£Á£Ì£É£Ó£Ô¡¡¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î½é£²¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¤Çà·è°Õá
¡¡½©¸µ¹¯»áÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¿·¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡¡¥¹¥³¡¼¥Ô¥ª¥ó¡Ë¡×¤È¡¢ËåÊ¬¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Æ£É£Î£Á£Ì£É£Ó£Ô¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¡×¤¬£±£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¡¦£±£ó£ô¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê£¹·î£±£±Æü¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤È°®¼ê²ñ¡ÊÆÃÅµ·ô£±Ëç¡Ë¡¢£²¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¡ÊÆÃÅµ·ô£²Ëç¡Ë¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÅµ¤Ç¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö£É£Ä£Ï£Ì¡¡£³¡¥£°¡¡£Ð£Ò£Ï£Ê£Å£Ã£Ô¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¡£¤½¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óºÇ½ª¿³ºº¤ÇÍîÁª¤·¤¿£±£·¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÌ¤Äê¤Î£Æ£É£Î£Á£Ì£É£Ó£Ô¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â£¹·î£±£±Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢£Æ£É£Î£Á£Ì£É£Ó£Ô½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¤Î£È£Á£Î£Î£Á¡Ê¥Ï¥ó¥Ê¡Ë¤Ï¡Ö£Æ£Á£É£Î£Á£Ì£É£Ó£Ô¤È¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡£²¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ»ä¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Ê¿Æü¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤È¸òÎ®¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¡££²£µÆü¡Ê¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É²£ÉÍ¥Ó¥Ö¥ìÅ¹¡Ë¡¢£³£°Æü¡Ê£È£Í£Ö¥¨¥½¥éÃÓÂÞ¡Ë¤Ê¤Éº£¸å¤â¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â¤³¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤éµ¤·Ú¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¥Û¥ï¥¹¥Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢£Æ£Á£É£Î£Á£Ì£É£Ó£Ô¤Î¥³¥È¥ê¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡õ¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆüÄø¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ý¡¼¥º¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£