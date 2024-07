2023年4月に再始動、かつ2025年には日本武道館ワンマンをもって解散することを同時発表して驚かせたWaiveが、2マンイベント<Waive VS GIGS 「浅草コンプレックスルート」>を開催した。浅草花劇場にて2Daysにわたって行なわれ、Day1となる6月29日(土)はLM.Cと、Day2となる6月30日(日)は約20年ぶりの対バンとなるメリーを迎えた。2005年のメジャーデビューアルバム『nu Chemical Rhetoric』の幕開け曲「デジーノート」を登場SEとして、まずはネロ(Dr)、テツ(B)、結生(G)が位置に着くと、ガラ(Vo)が姿を現し、同アルバム収録の「迷彩ノ紳士」「溺愛の水槽」を畳み掛けた。胸を掻き毟るような激情と、それと同等のメロウな美しさ、濃密な空気がステージから溢れ、こちらへグイグイと迫ってくる。

▼メリー01. 迷彩ノ紳士02. 溺愛の水槽03. 絶望04. 青春ノイローゼ05. 傘と雨06. 薔薇と片隅のブルース07. ピンク色の青春08. sweet powder09. 不均衡キネマ10. 梟11. ジャパニーズモダニスト12. 夜明け前▼Waive01. 火花02. Lost in MUSIC.03. 君と微笑おう04. わがままロミオ05. バニラ06. そっと…07. spanner08. FAKE09. ネガポジ10. Sad.11. いつかencoreen1.ガーリッシュマインド(with メリー / ガラ, 結生)■<Waive VS GIGS「浅草コンプレックスルート」>スケジュール6月29日(土) 浅草花劇場Day1:Waive vs LM.C6月30日(日) 浅草花劇場Day2:Waive vs メリー