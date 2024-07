堂珍嘉邦、注目のライブ映像4本の連続配信が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■5月に開催されたファンクラブツアー『a limited Journey of Drunkboat Do chilling vol.05 in HOKKAIDO』の貴重映像も

堂珍嘉邦が5月に開催したファンクラブツアー『a limited Journey of Drunkboat Do chilling vol.05 in HOKKAIDO』より、小樽 GOLDSTONEで行われた特別ライブの模様が限定配信されることが決定した。

普段のライブとは異なるファンクラブならではの空気を堪能できるチャンス。ファンクラブ会員は特別価格での視聴が可能となっている。

4月に行われた『ビルボードツアー2024』ツアーファイナルとなった大阪公演の配信も決定。Dr.kyOnを中心としたバンドとのツアーファイナルならではの、熱量のこもったパフォーマンスが楽しめる。

2023年に開催された2本のワンマンライブ(『Drunk Garden』『Holy Garden』)のアンコール配信も決定。配信チケットの購入方法などは、公式サイトをチェックしよう。

8月は、CHEMISTRYとして『MONSTER baSH 2024』”SMA 50th Anniversary×モンバス25th Anniversary”に出演し、9月には『New Acoustic Camp 2024』に出演。そして待望のホールツアー2024『DIRECT』がスタートする。

ソロとしても、神戸にて『Brand New Musical Concert 2024』に出演。CHEMISTRYとソロ活動を活発化させている。そして毎年恒例となる『堂珍嘉邦 LIVE 2024 “Now What Can I see ? ” ~Drunk Garden~』のファンクラブ優先先行もスタート。

9月には、さらにあらたなニュースが用意されているとのことなので、こちらの解禁も楽しみに待とう。

配信情報

『堂珍嘉邦 小樽GOLDSTONE ライブ(FC限定)』

08/04(日)09:30~08/10(土) 23:59

『堂珍嘉邦 Billboard Live Tour 2024』

08/11(日)09:30~08/17(土) 23:59

『堂珍嘉邦 LIVE 2023 “Now What Can I see ? ~Drunk Garden~”』

08/18(日)10:00~08/24(土) 23:59

『堂珍嘉邦 LIVE 2023 “Now What Can I see ? ~Holy Garden~”』

08/25(日)10:00~08/31(土) 23:59

堂珍嘉邦 OFFICIAL SITE

https://dohchin.com/

CHEMISTRY OFFICIAL SITE

https://chemistry-official.net/