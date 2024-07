2023年に再結成すると同時に、2025年には日本武道館ワンマンを行って解散する、と異例の発表をしたWaive。約19年ぶりの新曲「火花」を6月27日に配信リリースした直後、2マンイベント<Waive VS GIGS「浅草コンプレックスルート」>を浅草花劇場にて2Daysにわたり開催した。そのDay1、6月29日(土)の対バン相手は、Aiji(G)とmaya(Vo)から成るロックユニットLM.C。AijiとWaiveの邂逅は、当時所属していた音楽事務所主催イベント<SWEET TRANCE>で2000年代初頭、PIERROTと共演して以来となる。

■対バン2days公演<Waive VS GIGS「浅草コンプレックスルート」>Day1:Waive vs LM.C:6月29日(土)@浅草花劇場 セットリスト



▼LM.C01. METALLY02. DOUBLE DRAGON03. OH MY JULIET.04. Galileo05. @FUNNY PHANTOM@06. Ah Hah!07. meteorion08. Brand New Rainbow09. Elephant in the Room10. The BUDDHA11. Chameleon Dance▼Waive01. 火花02. Lost in MUSIC.03. バニラ04. わがままロミオ05. あの花が咲く頃に06. そっと…07. spanner08. FAKE09. ネガポジ10. Sad.11. いつかencoreen1.ガーリッシュマインド(with LM.C/maya, Aiji)■<Waive VS GIGS「浅草コンプレックスルート」>スケジュール6月29日(土) 浅草花劇場Day1:Waive vs LM.C6月30日(日) 浅草花劇場Day2:Waive vs メリー