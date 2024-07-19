9mm Parabellum Bullet、アルバムリリースツアーの第ニ弾情報解禁＆「太陽が欲しいだけ」MVを公開
9mm Parabellum Bulletが、最新アーティスト写真を公開した。カメラマンの後藤倫人、デザイナーの河島遼太郎による最新のアーティスト写真は、バックに展示された楽器を前に、鮮明なライティングと共に佇むメンバーが映し出されたものとなっている。
合わせて、今秋リリースとなる10枚目オリジナルアルバムのリリースツアーの第二弾情報も発表された。今回発表されたツアー第二弾は、年明け2025年1月の東京・Spotify O-WESTから、3月の大阪・Zepp Osaka Baysideまでの11公演となり、第一弾と合わせて計21公演が発表されている。
なお、ベストアルバムのリリースを記念したデジタルキャンペーンもスタートしており、Apple MusicもしくはSpotifyにて、リリース前にPre-Add/Pre-Saveをすると、「9mm Parabellum Bulletオリジナル壁紙」がプレゼントされる。
YouTube Live情報
配信日：2024年7月19日(金)20時〜21時予定
出演：菅原卓郎、かみじょうちひろ
配信URL : https://youtube.com/live/c7drZDAfbss?feature=share
リリース情報
2024.7.31 Release
＜収録曲＞
・太陽が欲しいだけ
・Black Market Blues
・The Revolutionary
・キャンドルの灯を
・Punishment
・Talking Machine
・Discommunication
・光の雨が降る夜に
・黒い森の旅人
・ハートに火をつけて
・ロング・グッドバイ
・Supernova
・名もなきヒーロー
・Scenes
・スタンドバイミー
・ガラスの街のアリス
・生命のワルツ
・Mr.Suicide
・Brand New Day
・One More Time
ライブ・イベント情報
2024年
11/9(土) [神奈川] F.A.D YOKOHAMA OPEN17:00/START17:30
11/16(土) [北海道] 札幌 PENNY LANE24 OPEN17:00/START17:30
11/17(日) [北海道] 小樽 GOLD STONE OPEN16:30/START17:00
11/23(土) [山形] Session OPEN17:00/START17:30
11/24(日) [宮城] 仙台 Rensa OPEN16:15/START17:00
11/30(土) [京都] 京都FANJ OPEN16:45/START17:30
12/1(日) [兵庫] 神戸VARIT. OPEN16:30/START17:00
12/6(金) [香川] 高松オリーブホール OPEN18:00/START18:30
12/8(日) [愛媛] 松山Wstudio RED OPEN16:30/START17:00
12/19(木) [東京] 下北沢 CLUB251 OPEN18:00/START18:30
2025年
1/11(土) [東京] Spotify O-WEST OPEN16:45/START17:30
1/18(土) [広島] 広島 CLUB QUATTRO OPEN16:45/START17:30
1/19(日) [岡山] CRAZYMAMA KINGDOM OPEN16:15/START17:00
1/25(土) [茨城] 水戸 LIGHT HOUSE OPEN17:00/START17:30
1/31(金) [東京] 渋谷 CLUB QUATTRO OPEN17:45/START18:30
2/1(土) [栃木] HEAVEN’S ROCK宇都宮 VJ-2 OPEN17:00/START17:30
2/8(土) [福岡] 福岡 DRUM LOGOS OPEN16:45/START17:30
2/9(日) [鹿児島] 鹿児島 CAPARVO HALL OPEN16:15/START17:00
2/22(土) [東京] Zepp DiverCity(TOKYO) OPEN16:30/START17:30
3/1(土) [愛知] Zepp Nagoya OPEN16:00/START17:00
3/2(日) [大阪] Zepp Osaka Bayside OPEN16:00/START17:00
ライブ・イベント情報
9月9日(月)＠LIQUIDROOM
OPEN18:30 / START19:30
TICKET \5,500
※スペシャルゲスト：the telephones
チケット受付等の詳細は後日発表となります。