9mm Parabellum Bulletが、最新アーティスト写真を公開した。カメラマンの後藤倫人、デザイナーの河島遼太郎による最新のアーティスト写真は、バックに展示された楽器を前に、鮮明なライティングと共に佇むメンバーが映し出されたものとなっている。合わせて、今秋リリースとなる10枚目オリジナルアルバムのリリースツアーの第二弾情報も発表された。今回発表されたツアー第二弾は、年明け2025年1月の東京・Spotify O-WESTから、3月の大阪・Zepp Osaka Baysideまでの11公演となり、第一弾と合わせて計21公演が発表されている。

リリース情報







Digital Best Album『THE ULTIMATE COLLECTION -20Years, 20Bullets-』2024.7.31 Release<収録曲>・太陽が欲しいだけ・Black Market Blues・The Revolutionary・キャンドルの灯を・Punishment・Talking Machine・Discommunication・光の雨が降る夜に・黒い森の旅人・ハートに火をつけて・ロング・グッドバイ・Supernova・名もなきヒーロー・Scenes・スタンドバイミー・ガラスの街のアリス・生命のワルツ・Mr.Suicide・Brand New Day・One More Time