Novel Core、性格診断「MBTI」に絡めたユニークな新曲
Novel Coreが、自身のハウスバンド・THE WILL RABBITSでDJ & Manipulatorを務め、eydenやBLAISE(kiLLa)などの楽曲を手掛けるK LARK a.k.a KOTAをプロデューサーに迎えた楽曲「MBTI」を7月24日にリリースすることを発表した。
本日公開されたNinja We Made It.のYouTube人気企画「How's it going 2.0」にNovel Coreが出演しており、リリースに先駆け、動画内で本楽曲の音源が初公開されている。
「MBTI」
配信日： 2024年7月24日(水)
Streaming & Download : https://novelcore.lnk.to/20240724_MBTI
※配信開始は2024年7月24日(水) 0:00から
・オンエア情報
放送局・番組：J-WAVE『TURNING BACK』
放送日時：毎週金曜日 25:30~26:00
ナビゲーター：Novel Core
番組ハッシュタグ：#TB813
公式サイト：https://www.j-wave.co.jp/original/turningback/
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