Novel Coreが、自身のハウスバンド・THE WILL RABBITSでDJ & Manipulatorを務め、eydenやBLAISE(kiLLa)などの楽曲を手掛けるK LARK a.k.a KOTAをプロデューサーに迎えた楽曲「MBTI」を7月24日にリリースすることを発表した。本日公開されたNinja We Made It.のYouTube人気企画「How's it going 2.0」にNovel Coreが出演しており、リリースに先駆け、動画内で本楽曲の音源が初公開されている。

「MBTI」



配信日: 2024年7月24日(水)

Streaming & Download : https://novelcore.lnk.to/20240724_MBTI

※配信開始は2024年7月24日(水) 0:00から



・オンエア情報

放送局・番組:J-WAVE『TURNING BACK』

放送日時:毎週金曜日 25:30~26:00

ナビゲーター:Novel Core

番組ハッシュタグ:#TB813

公式サイト:https://www.j-wave.co.jp/original/turningback/

さらに、今夜25時30分から放送のNovel Coreがナビゲーターを務めるJ-WAVE『TURNING BACK』(毎週金曜日 25:30~26:00)ではフル尺音源が初オンエアされる予定だ。