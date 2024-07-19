KAMIJOが7月31日(水)、ミニアルバム『VIOLET DAWN』をリリースする。同作品収録曲より、表題曲にしてリード曲「VIOLET DAWN」を7月20日に先行配信リリースすることが決定した。

◆KAMIJO 画像

オフィシャルサイト内には『VIOLET DAWN』特設ページがオープンし、収録曲目やジャケット、プロダクションノートなども公開中だ。

KAMIJOは8月9日から、同アルバムを提げた東名阪ツアー＜KAMIJO Solo 11th Anniversary Tour “VIOLET DAWN”」を開催する。

■ミニアルバム『VIOLET DAWN』

2024年7月31日(水)リリース

▼「VIOLET DAWN」先行配信
2024年7月20日(土)配信開始
配信リンク：https://lnk.to/6F1e1X


■＜KAMIJO LIVE TOUR "VIOLET DAWN”＞

8月09日(金)　大阪ESAKA MUSE
8月21日(水)　名古屋ell.FITS ALL
8月28日(水)　東京 Shibuya Spotify O-EAST
open18:30 / start19:00

▼BAND MEMBER
Guitar : HIRO (La'cryma Christi)
Guitar : YUKI (DUSTAR-3, Rayflower, ex.Λucifer)
Bass : IKUO (Rayflower)
Drums : shuji (ex.Janne Da Arc)

▼チケット
ローソンチケット：https://l-tike.com/kamijo/
●大阪／名古屋公演 (All Standing)
・前売り(スタンディング) 7,400円(税込)
・学割 3,300円(税込)
●東京公演 (全席指定)
・指定席 7,400円(税込)
・学割 3,300円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
※3歳以上要チケット
▼学割チケットについて
・一般発売のみの販売となります。
・小・中・高・大学・専門学校生対象、学生証提示が必要です。
・自動車学校、予備校、カルチャースクール生は学割チケットの対象外です。

関連リンク

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