Excelで手軽に老後資金の不安を解消！ウェルスペント「ライフプランシミュレーション用ツール(Excel)」

ウェルスペントが、無料で提供している「ライフプランシミュレーション用ツール(Excel)」のダウンロード件数が公開約2年で3万件を突破。

本ツールは、Excelで簡単シミュレーションができ手軽に老後資金の不安を解消できるサービスです。

これにより、家計の収支状況や資産残高の推移を今後30年間にわたって見える化でき、お金の不安を低減できる本ツールが多くの方に利用されていることが証明されました。

■ライフプランシミュレーション市場の成長と利点

現代では「人生100年時代」と言われるようになり、長生きリスクや老後資金の不安が増大しています。

長期的にお金を見える化できるライフプランシミュレーションは、こうした懸念に対応するためにますます重要性が高まっています。

株式会社ウェルスペントの「ライフプランシミュレーション用ツール(Excel)」は、Excelを使うことで誰でも手軽に利用でき、登録不要でダウンロードできる点が大きな利点です。

このツールでは、貯蓄残高のみならず、家計版バランスシート(資産、負債、純資産)の推移を30年間分作成できるため、住宅ローンを抱えている方やマイホーム所有者の方でも資産状況を明確に見える化することが可能になります。

特に20〜40代のライフイベントを控えた層や50〜60代のリタイア前後の方々にとって、今後のライフプランを具体的にシミュレーションすることで漠然としたお金の不安解消に役立つと考えています。

■ツールの詳細とユーザーの声

「ライフプランシミュレーション用ツール(Excel)」は、Excelファイル1つで完結するため、Excelさえ使えれば誰でも手軽に利用できます。

特段の登録も不要で、ホームページのリンクをクリックするだけでダウンロード可能です。

この利便性により、多くのユーザーから高評価を得ています。

Excelファイル1つ(1シート)で完結するので使いやすい

ユーザーからは、「シンプルだけど、バランスシートまで作成できるのでかなり本格的」、「積立投資や老後の取り崩し計算もできるため、NISAやiDeCoを含めた投資も反映できてすごい」、「めちゃくちゃ使いやすい」といった声が寄せられています。

また、ツールの使い方やサポート情報は、ホームページのテキスト記事やYouTube動画で詳しく解説しており、YouTubeのコメント欄での質問にも対応しています。

YouTube動画でもツールの使い方を説明しているので理解しやすい

■成功事例と将来の展望

具体的な成功事例として、マイホームの購入予算を明確にし、安心して購入に踏み切った方や、60代で不動産所得がある方がアパートローンの返済スケジュールを組み入れて老後のお金を見える化し安心した、といったものがあります。

このツールは、家計版バランスシートを作成することで、貯蓄残高のみを計算していく他のツールとは一線を画しています。

一人でも多くの方に利用いただきたいと考えているため、今後も提供自体は無料で行っていく予定です。

株式会社ウェルスペントは、ライフプランシミュレーションの普及とともに、多くの人々からお金についての不安を取り除き、安心を提供していくことを目指しています。

■概要

●ツールの特徴

- Excelファイル1つで手軽に利用可能

- 登録不要でダウンロード可能

- 家計版バランスシートの推移を30年間分作成

●ユーザーの声

- シンプルながら本格的

- NISAやiDeCoも反映可能

- 使いやすさに高評価

●成功事例

- マイホーム購入予算の明確化

- 老後資金の見える化

●将来の展望

- 無料提供を継続

- 多くの人に利用してもらう

■ホームページを全面的にリニューアル

同社のホームページ「資産形成ハンドブック」のデザインをゼロからを見直し、見やすくわかりやすいサイトへ全面的にリニューアルを実施しました。

リニューアルと同時に、新コンテンツ「用語集」を追加。

独自の視点も盛り込みながら、資産形成に関連する用語の解説を行っています。

用語は順次追加予定なので、ホームページにて確認してください。

