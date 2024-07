AI知識不要・1枚の画像で始められるAI検査装置！システム計画研究所 gLupe mini(ジールーペ・ミニ)

システム計画研究所は、AI知識不要・1枚の画像で始められるAI検査装置 gLupe mini(ジールーペ・ミニ)を、2024年9月末までの期間限定特別価格で提供します。

システム計画研究所 gLupe mini(ジールーペ・ミニ)

システム計画研究所は、AI知識不要・1枚の画像で始められるAI検査装置 gLupe mini(ジールーペ・ミニ)を、2024年9月末までの期間限定特別価格で提供!

gLupe miniは、本格的な製品検査や設備監視システムとして活用できるのはもちろんのこと、画像AIシステム本運用前の検証環境としても活用できます。

また、gLupeは、1枚からのごく少量の画像データで製品検査・設備監視用の高性能AIを構築可能。

AI学習の操作や設定も直感的にでき、簡単に高精度画像AIを構築することができます。

<gLupe mini+gLupe学習ツール特別価格>

通常98万円(税別)→特別価格90万円(税別)

※gLupe mini本体:68万円(税別) gLupe学習ツール:30万円(税別)のうち、gLupe mini本体を60万円(税別)で提供。

※他の御値引きとの併用不可。

gLupe mini メインビジュアル

■gLupe miniが提供する機能

gLupe miniは、AIとルールベースの手法を組み合わせることで、以下の4種類の機能を提供します。

●不良検出:gLupe mini DD (Defect Detection)

●長さ計測:gLupe mini LM (Length Measurement)

●個数カウント:gLupe mini OC (Object Counting)

●異常監視:gLupe mini AM (Anomaly Monitoring)

gLupe mini 主な機能

AIには同社が独自に開発した高性能Deep Learningエンジンを採用。

従来の画像処理手法では検出が困難だったものを簡単操作で検出し、これまで人手に頼るしかなかった不良検出、長さ計測、個数カウント、異常監視の自動化を実現します。

■gLupeの特長

gLupeは、製造業の検査自動化に特化したAI画像検査製品です。

[主な特長]

1. 1枚の画像からでもAI学習ができる同社独自開発のDeep Learningエンジンを搭載

2. 技術的なノウハウがない方でも簡単に高性能AIが構築できる直感的な操作画面

3. 自動検査のためのシステム構築も簡単。

カメラやPLCにすぐに繋げることが可能。

gLupeの特長

100社以上の導入実績があり、様々な分野でご活用いただいています。

製品Webページにて、具体的な導入事例も紹介しています。

[導入例]

自動車部品各種(照明部品、鋳造・ダイカスト製品、ベアリング、塗装)、溶接、重包装製品、半導体関連各種(ウェハ、完成製品)、樹脂製品、フィルム、衣料品、焼き菓子、食品パッケージ、メッキ製品…など

gLupe導入実績

■gLupe関連情報

・gLupe製品ページ

https://glupe.jp/ja/

・gLupe導入事例・検出例

https://glupe.jp/ja/example.html

■gLupe miniについて

gLupe miniは、エッジ環境でAI製品検査の学習・検査ができる小型端末です。

1枚の画像からAI学習でき、かつ、検査装置への組み込みも非常にシンプルなため、最短工程で検査自動化を実現します。

■AI学習時の構成

gLupe miniとgLupe学習用ツールをインストールしたWindows PCを接続し、PC上の画面で操作してAI学習を行います。

1枚から数枚の画像でAI学習でき、処理時間も数秒のため、簡単に高性能AIを構築することが可能です。

接続するPCは普段お使いのPCで問題なく、AI学習用のハイスペックPCを用意する必要はありません。

gLupe mini のAI学習

■検査装置組み込み時の構成

gLupe miniは簡単に検査装置に組み込み可能です。

PLCと連携した検査開始・停止、検査結果通知、エラー通知を非常にシンプルなインターフェースで実現しているため、装置側の変更も最低限で済ませることが可能です。

また、gLupe miniの検査設定も、慣れ親しんだWindows PCから行えます。

gLupe mini検査システム構成

■複数端末の一括管理

gLupe miniは、複数台設置した場合の端末管理も簡単です。

gLupe miniが同一ネットワーク内に接続されていれば、PC一台で全てのgLupe miniの状態を把握することが可能です。

複数台のgLupe miniを一元管理

■gLupe 製品概要

・gLupe mini

必要十分なスペックで大量展開を実現する

標準価格:680,000円〜(税込 748,000円〜) ※初回購入時はPC用ソフト30万円が必要

→2024年9月末まで限定特別価格gLupe miniとPC用ソフト合わせて90万円(税別)で提供

gLupe mini

・gLupe Inspector

全ての機能を備えパワフルに処理できる

標準価格:1,980,000円〜(税込 2,178,000円〜) ※キャンペーン対象外

gLupe Inspector

※記載されている会社名、製品名および名称は各社の登録商標または商標です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post AI知識不要・1枚の画像で始められるAI検査装置!システム計画研究所 gLupe mini(ジールーペ・ミニ) appeared first on Dtimes.