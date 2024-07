中大規模レベルの監視を手軽に導入！アイ・エス・ティ「NetKids iMark」

「NetKidsシリーズ」の開発・販売・保守を行うアイ・エス・ティは、自社が開発する国産ソフトウェア「NetKids iMark」を2024年07月17日にリニューアルしました。

アイ・エス・ティ「NetKids iMark」

「NetKids iMark」詳細:

https://www.istinc.co.jp/imark.html

■「企業でも、個人でも」すべてのネットワーク機器に監視を。

情報セキュリティが重要視される昨今、「肝心のセキュリティソフトが動いていなかった」では大問題。

そんなトラブルを回避するため、ネットワーク機器の監視の需要はあるものの、個人や小規模事業ではコストパフォーマンスが合わない。

そんなお声を元に無償版をリリースしましたが、制限がある無償版ではなく、中大規模レベルの監視をお手軽に導入できるよう「NetKids iMark」にサブスクリプション版をリリースするとともに、リーズナブルな価格体系にリニューアルしました。

■安心の国産ソフトウェア

1999年リリースより、国内4,000ライセンス以上を利用いただいている確かな実績。

自社開発、自社サポートによる国産ソフトウェアなので完全日本語対応。

また、オンプレミス系のソフトウェアなため、クローズド環境などでも安心して利用できます。

■対象商品

商品名 : NetKids iMark

リリース日: 2024年07月17日

種類 : サーバ・ネットワーク機器監視ソフトウェア

価格 : 詳細はHPまたはお問い合せください。

販売場所 : 直接または販売パートナー経由

URL :

