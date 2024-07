アンデス＆アマゾン編スタート！TABEL「世界薬草キャラバン」プロジェクト

TABELが取り組む、世界の薬草と癒やしを冒険する「世界薬草キャラバン」プロジェクトの「アンデス&アマゾン編」がスタート、およびオンラインメンバーを募集開始しました。

「世界薬草キャラバン」では、薬草のちからと智慧を、楽しく旅しながら出会い、お土産を通してお家で体験し、日々の癒やしや、現代を生き抜くサヴァイブの知恵とレシピをみんなで楽しく学んでいきます。

TABEL「世界薬草キャラバン」プロジェクト「アンデス&アマゾン編」

世界を冒険する薬草研究家・新田理恵

日本の野草茶のブランド・伝統茶tabel(タベル)は2014年から、日本では46都道府県へ。

海外へはインドネシア、エストニア、パリ、ロンドン、イスラエル、グアテマラ、アメリカ、メキシコ、韓国、台湾、フィンランド、トルコなどへ出掛け、現地の薬草を使った伝統回復薬や癒やしの方法などを、学び、体験し、

日本でも日々実践できる形は何かを模索し、商品などにしてきました。

時には、薬草行商人さんに弟子入り体験して何時間も薬草を粉砕したり、

時には、シャーマンの占いやお祓いを受け、

時には、千年以上前から続く薬草サウナに入る。

ネイティブインディアンの部族の首長さんと語ったり、

ヨーロッパの片隅にある魔法屋さんへ訪れたり、

失恋の薬の作り方を習ったらめちゃくちゃ美味しかったり、

憧れのサンタクロースに白樺の使い方を教えてもらったりと、

異国の訪問者の目に映る、彼らの日常はファンタスティック。

人々と植物の偉大なる智慧のかけらに触れて、見えてきた生きる術。

現地で体も心も生まれ変わるような体験もしていますが、日本に戻ってからも、体調を崩した時、失恋した時など、自分の回復力では追いつかないシーンに再現してみて、助かっています。

次の目的地は「アンデス&アマゾン」です!

原始の森と聖なる山に育まれた文化と薬草たち、

今まで以上にハードな環境ではありますが、何と出会えるでしょうか。

◆薬草キャラバン アンデス&アマゾン編 詳細ページ

https://tab-el.net/items/668d4a3ee2a988084190e7b4

【メンバー募集】

そんな「薬草キャラバン」では、現地へは行けないけど、異国の薬草や知恵、レシピを見てみたい!という方のための「世界薬草キャラバン!オンラインメンバー」を募集しています。

地球の裏側にある未知の世界。

一緒に驚きのハーブや、めくるめく物語に出会いに行きませんか?

<「薬草キャラバン! ーアンデス&アマゾン編ー」オンラインメンバー>

◆もりだくさんの参加特典

1. 旅の様子をリアルタイムでLINE(OpenChat)で受け取る

2. 現地でしかなかなか出会えない超レアなお土産が届く!

3. 帰国後に「ただいま!Zoomのオンラインお話会」

4. いつか現地に行ける時に、自分も行けちゃうおすすめガイド

5. 現地の薬草プチ図鑑(主なもの数種)

6. 薬草を使った郷土料理・スイーツなどのレシピ(日本でも再現可能なアレンジも!)

7. 次回以降の薬草リサーチの旅の案内

(タイミングが合う方は、現地合流しましょう!)

8. リピート割

◆一番人気!激レアなお土産お届け特典

毎回人気のお土産は、現地で出会ったファンタスティックなものを、5〜7種類ほどお送りしています!

今までのお土産例:

インドネシア :伝統薬草ドリンク・ジャムゥ数種類、バームなど

エストニア :不老長寿のワインのもと、ハーブソルト、ハーブティなど

イスラエル :砂漠の民のハーブティ、キャラバンたちのお菓子など

アメリカ・グアテマラ:ネイティブインディアンの聖なるサウナの蒸留水、古代マヤ文明のマジカルカカオなど

お土産は、現地のお店などで購入した食べ物や飲み物、暮らしのグッズなど!

◆日時

旅の期間 9月中旬〜下旬

お土産の発送 10月前半ごろを予定

ただいま!Zoomお土産話会 10月中旬の平日20-21時を予定

※当日参加が難しい方のために録画もします

◆行き先

ペルー(リマ、クスコ、プカルバ、イキトスなど)

できれば2回目のグアテマラも行きたいところ!

◆テーマ「遙かなる高山に見る古の夢と、未開の森の伝統ハーブ」

1. ついに来たか!世界最強の薬草のセレモニー

2. 原住民族さんたちの村を訪問

3. シャーマンのおまじない

4. 南米ならではの薬草と出会おう ー伝統医療研究者さんとお散歩ー

5. 市場探検

6. マジカルカカオを探せ!(※グアテマラ来訪時のみ)

など

また、現地のおいしいグルメもメンバーの皆様にシェアします!

◆こんな方におすすめ!

・食べること、ハーブ・薬草・スパイスが好きな方

・昔ながらのおばあちゃんの智慧や文化・伝統などが好きな方

・海外の薬草を使ったり、味わってみたい方

・ハーブや薬草の話ができる仲間がほしい方

・一人旅は厳しいからまずはオンラインで薬草探検をしてみたい方

・旅が好きな方や、今度は一緒に旅をしてみたい方

◆オンラインメンバー 参加概要(ペルーとグアテマラ 2カ国分)

参加期間:2024年9月中旬〜10月末ごろまで

参加費 :・お土産付き 4,850円(消費税&送料込み)

・オンライン参加のみ(お土産なし) 3,950円(消費税込み)

参加費は、旅の資金の一部と、みなさまへのお礼に使わせていただきます。

現地の生きた知恵やおいしさ、感動をおすそわけします。

【協賛やコラボの募集】

世界薬草キャラバンでは、協賛してくださる個人・企業・組織を募集しています。

詳しくは、お問い合わせ先よりご連絡くださいませ。

世界はとっても広くて、全く知らない薬草と出会ったり、冒険はたまらなく楽しい!!

この旅を、そしてそこから始まるちょっと良い日常を、

ぜひ一緒に体験してみませんか?

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アンデス&アマゾン編スタート!TABEL「世界薬草キャラバン」プロジェクト appeared first on Dtimes.