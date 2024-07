一年中水着が選べる！西銀座デパート「Resortfull Ginza」

西銀座デパートでは、“一年中水着が選べる!買える!”をコンセプトに地下1階に日本最大級の広さを誇る水着売場を展開中です。

西銀座デパート「Resortfull Ginza」

2024年6月末、水着にまつわるリゾートフルなアイテムを通年で提案するこの売場に「Resortfull Ginza(リゾートフル ギンザ)」の名称をつけました。

「Resortfull Ginza」では、常時50ブランド以上約1万点の品揃えを誇り、サイズ展開はもちろん、最新のトレンド水着から1点もののインポート水着まで様々な水着やリゾートウェアを取り揃えています。

更に、7月19日(金)からは人気プールのペアチケットや、西銀座デパート館内店舗のおトクなクーポンが当たるガチャキャンペーンを開催中です。

<2024年の注目水着>

袖付き水着はもちろん、リブやデニム生地など素材がお洋服っぽかったり、プラス1アイテムでお洋服のように様々なコーディネートを楽しむ傾向に。

ビーチにタウンに様々なリゾートシーンで活躍する2024年の注目水着を紹介!

― プラス1点コーディネート ――――

■レイヤードスタイル

レトロな花柄のワンピース水着にチュールトップスをプラス!

透け感のある重ね着トップスが2024年らしい装いに

■オフショルダービキニ

ワコール定番カップを使用した水着は、グラマーサイズ(Iカップ)まで対応

ショートパンツをプラスすれば街歩きにも使える!

■ビキニに羽織をプラスした王道スタイル

フラワープリントビキニに同柄のガウンをプラス、爽やかでラグジュアリーなコーディネート

― 様々な組み合わせで楽しめる!セット水着! ――――

■バンドゥ3点セットビキニ

バンドゥのみ、ビスチェのみ、重ね着の3通りのスタイルを楽しめます!

■3点セット水着

タンキニにロングパンツがセットになったセットアップ

タウンユースとしても使える万能水着!

― こだわり素材の水着 ――――

■ストライプ風の生地感がよりお洋服っぽい!

後ろで結ぶ大きなリボンがかわいいらしい印象に、体型カバーも叶うワンピ見えビキニ

同素材のショートパンツをあわせても◎

■素材もディテールも目を引く、ブラジリアンビキニ

左)程よい色落ち感やフリンジ加工でブリーチデニムをリアルに表現

右)シンプルながらコットンのパイピングがアクセントに

■アウターライクな素材のシェイプ水着!

凹凸感のあるアウターライクな素材がよりお洋服っぽい印象に

ショーツ裏地のパワーネットと伸びない素材の組み合わせが、お腹周りをスッキリ見せてくれる

― お揃いコーディネート ――――

カップルで、ファミリーでリンクコーデが楽しめる、同柄コーディネート!

<リゾートフル ギンザ ガチャキャンペーン>

期間:7月19日(金)〜28日(日) 10日間

リゾートフル ギンザ内の3店舗いずれかで税込2万円以上購入いただくと、よみうりランド「プールWAI」や東京プリンスホテル「ガーデンプール(デイプール)」のペアチケットの他、館内店舗のお得なクーポン等があたるハズレなしのガチャ抽選に参加できます。

<Resortfull Ginza リゾートフル ギンザ>

“いつでも選べる!買える!”をコンセプトに地下1階に1年を通して「San-ai Resort(サンアイ リゾート)」「PEAK&PINE(ピークアンドパイン)」「LAULEA(ラウレア)」の3店舗が集積する日本最大級の水着売場。

レディスを中心に、メンズ・キッズを含め1万点以上の水着やリゾートアイテムを取り揃えます。

・営業時間: 11:00〜20:00

※状況により変更になる場合があります。

・アクセス: 〒104-0061 東京都中央区銀座4-1 西銀座デパート 地下1階

https://www.nishiginza.co.jp/access/?pr

東京メトロ銀座駅 C5・C7出口直結

JR有楽町駅 銀座口・中央口より徒歩3分

