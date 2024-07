トイレットペーパーに1コマ1コマ手描き！東京工芸大学芸術学部アニメーション学科学生「TOTOトイレ川柳20回記念　1(ワン)ロールシアター」制作参加

東京工芸大学芸術学部アニメーション学科学生たちが、TOTO株式会社が6月17日(月)に公開したアニメーション、「TOTOトイレ川柳20回記念 1(ワン)ロールシアター」の制作に参加しました。

TOTOトイレ川柳とは、川柳を通じてトイレをもっと身近に感じてもらうことを目的に、TOTO株式会社が2005年から毎年企画しているものです。

トイレにまつわるエピソードや想いを川柳形式で一般公募し、優秀作品には賞が与えられます。

2005年から2023年の間で、累計応募句数は52万句を超えています。

2024年で20回目を迎えた「TOTOトイレ川柳」の募集開始記念として、日常や家族の生活が詠まれた過去の句を使用して、トイレットペーパーに手描きしたアニメーション「TOTOトイレ川柳20回記念 1(ワン)ロールシアター」が制作され、6月17日(月)からWeb上で公開されています。

このアニメーション制作には、本学アニメーション学科の学生と教員が制作に参加しています。

山中研究室所属の学生を中心とした14名と山中准教授が、アニメートされた原画を元にトイレットペーパーに1コマ1コマ手描きで行なった描画作業は5月31日(金)〜6月1日(土)の2日間、本学中野キャンパス2号館アニメーション学科の研究室で行われました。

トイレットペーパー1ロール(約110m)分に描かれたイラストは、原画600枚相当になります。

参加した学生からは、「滲むのが難しかった」、「破れていたトイレットペーパーがあったが、破れた部分も味になる。

トイレットペーパーに描く意味になった」と話します。

制作時の様子を収めたメイキング映像も同時公開され、学生たちの制作に込めた思いやこだわりを知ることができます。

このアニメーションは、「TOTOトイレ川柳」公式サイトや公式YouTubeで公開されています。

また、TOTOミュージアム(福岡県北九州市)の休憩ラウンジでも、2024年6月19日(水)〜2025年3月末(予定)まで上映されます。

■「TOTOトイレ川柳」公式サイト

URL:

https://jp.toto.com/knowledge/useful/senryu/top/

■描画を担当したアニメーション学科参加者一覧

3年 :駒崎鈴美香、池上優也、井上莉多、尾嶋倖、XU WANYU、周シン旭、

白井陽人、高尾陽太郎、ファンク空、山下優季、吉田菜々美、

鈴木伶奈、佐藤維

4年 :ZHONG JIAHENG

教員:山中幸生准教授

