「パウ・パトロール」とは?

横浜市と人気アニメ「パウ・パトロール」が連携し、2024年7月19日〜9月25日までタウンラリー型イベント「パウっとアドベンチャー in よこはまベイ」が開催。イベントに先駆けて横浜市役所アトリウム行われたオープニングセレモニーでは「チェイス」と「マーシャル」が登場し、訪れた子どもたちは大喜びしていました(画像は筆者撮影、一部提供)。スピンマスター制作で世界中の子どもたちに愛されている大人気アニメ「パウ・パトロール」は、10歳のリーダー・ケントと個性豊かな子犬たちが日常のトラブルを解決しながら活躍する姿を描いたシリーズです。

「パウっとアドベンチャー in よこはまベイ」参加方法は?

オープニングセレモニーにはチェイス&マーシャル登場

「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト!」 を合言葉に、チェイス、マーシャル、ラブル、ズーマ、ロッキー、スカイ、エベレスト、トラッカーが、アドベンチャー・ベイの安全を守るため、みんなで協力しながらいろんなトラブルに立ち向かっていきます。テレビ東京系6局ネットにて毎週金曜日17:55〜放送中。また、Prime VideoのニコロデオンチャンネルやParamount+など、各種配信サービスでも配信中です。今回は、パウ・パトロール製作委員会と横浜市、公益財団法人横浜市観光協会が連携協定を結んで実施する第1弾の企画となります。「パウっとアドベンチャー in よこはまベイ」は、2024年7月19日〜9月25日まで開催。「パウ・パトロール」の公認キッズレポーターになって、横浜ベイエリアに出動しているパウ・パトロールを取材するミッションにチャレンジする、タウンラリー型イベントです。ミッションシート(スタンプ用紙)を入手し、ヒントをたよりにパウ・パトロールと合流して、レポートスタンプを集めるというもの。ミッションポイントは全部で4カ所。全部そろえられたら、「パウフェクト!」。横浜マリンタワーか、よこはまコスモワールドでプレゼントがもらえます。<ミッションシート配布場所>・横浜市庁舎・みなとみらい線みなとみらい駅・横浜マリンタワー・エアキャビン桜木町駅、運河パーク駅・よこはまコスモワールド・横浜駅観光案内所・桜木町駅観光案内所 など※パウ・パトロール公式Webサイトでも印刷用データを公開ミッションポイントではありませんが、横浜市庁舎3階市民ラウンジにもパウ・パトロールと一緒に撮影できるフォトスポットが設置されていますので、足を運んでみてください。<時間:平日7:00〜20:00、土日祝10:00〜20:00>横浜マリンタワーとよこはまコスモワールドには、グッズショップがオープンするほか、オリジナル特典付き「パウ・パトロール よこはまベイ周遊チケット」もWEB限定販売していますので、チェックしてみて。イベントに先駆けて、7月18日に横浜市役所 アトリウムで行われたオープニングセレモニーには、パウ・パトロールのチェイスとマーシャルが登壇。会場に駆け付けた子どもたちから大きな歓声があがりました。チェイスとマーシャルは、山中竹春横浜市長とハイタッチであいさつ。さらには、神奈川県警と横浜市消防局から「よこはまパトロールリーダー」に任命されました。最後には、横浜市消防音楽隊の演奏に合わせて、子どもたちとパウパトダンスを楽しく踊りました。子どもたちに絶大な人気を誇る「パウ・パトロール」。親子で横浜ベイエリアを巡って、ミッション達成にチャレンジしてみては。「パウっとアドベンチャー in よこはまベイ」は9月25日まで。(C)2024 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.この記事の執筆者:田辺 紫 プロフィール神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)