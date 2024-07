俳優・木村拓哉(51)と娘でフルート奏者でモデルのCocomi(23)、モデルで女優のKoki,(21)がそれぞれインスタグラムを更新。15歳の愛犬・オールドイングリッシュシープドッグのヒカルが「虹の橋」を渡ったことを報告した。

木村はストーリーズでヒカルの写真を投稿し「我が家の強い番犬、ヒカル!コレからもずっと見守ってね!」と投稿。

Cocomiは、ヒカルとの思い出の写真や動画を投稿し「15歳!長生き偉かったぞー!?木村家に来てくれてありがとう、forever loved ひーじー!天国でおやつ食べまくっちゃえ 寂しいーね」とつづり、Koki,も「9歳の時からずっと一緒。本当に頑張ってくれてありがとう、ひーじー。Love you forever Going to miss you so much.」とした。

木村と工藤もたびたびヒカルについてはインスタグラムで投稿。工藤は以前、ヒカルは3歳の時に木村家に来たが、最初はなかなかなつかず苦労をしたと語っていた。

昨年の8月には木村が「ひぃ爺!頑張ってくれてるね。何度も何度も逝きそうになっても、踏み止まってくれてるね。ありがとう!ヒカル」とし、今年の4月には工藤も「今日はヒカルの手術が成功し、本当に本当にホッとして」と手術を受けたと明かし、看病をしている姿も投稿していた。