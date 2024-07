韓国の人気メイクブランド「dasique」渋谷ロフトにて7月20日より期間限定イベントを開催！

韓国の人気メイクブランド「dasique(デイジーク)」の期間限定イベント「dasique POP UP STORE」が、渋谷ロフトにて7月20日(土)〜9月4日(水)まで開催される。韓国では7月1日(月)より発売され、日本でも7月17日(水)よりオンラインにて発売を開始したばかりの新商品 「スウィートハートコレクション」をメインテーマに、イベント限定商品を含む全160種類の商品を渋谷ロフトにて先行販売。またイベントでしか手に入らないノベルティプレゼントも行う。

イベント概要

【dasique POP UP STORE】

期間: 2024年7月20日(土)〜9月4日(水)

会場: 渋谷ロフト 健康雑貨売場 特設会場

商品数 :全160種類 ※価格はすべて税込み



ムードシャドウパレット 全2色各4,950円

グロウクッション 全3色各3,190円

ブレンディングムードチーク 全2色各2,860円

リュクスグロウハイライター 全3色各3,630円

ムードペインティングリップ&チークパレット 全4色各3,740円

ウォーターデューイジェルクッション ラウンド 全3色各3,190円

ソフトブラーチーク 全8色各2,310円



【dasique POP UP STORE限定セット】

※数量限定、お1人さま各2個まで

人気商品がセットになった、イベントでしか購入できない限定セットを展開。



ミルクラテシャドウセット 4,180円

柔らかく温かい色味のアイシャドウとミニティントのセット。



ベリースムージーチークセット 3,300円

単色でもミックスしても使えるチークとミニティントのセット。



ウォーターデューイジェルクッション ラウンド/パフセット 全3種類各3,190円

メッシュタイプのクッションファンデに専用パフが2個ついたセット。



【desique POP UP STORE限定ノベルティプレゼント】

※なくなり次第終了

期間中、デイジーク商品を1点以上お買上げのすべてのお客さまに、オリジナルショッパーとオリジナルステッカーをプレゼント。

また、購入金額に応じてデイジーク商品をプレゼント。

※カラーはランダム

・税込2,000円以上のご購入…グローイリップグロス 1個

・ 税込4,000円以上のご購入…ハートデュエルバーム1個

・ 税込10,000円以上のご購入…グローイチューブリップグロスセット 1種類