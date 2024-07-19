“STARTO for you”によるチャリティーシングル「WE ARE」のCD特典画像が公開
■“STARTO for you”は、STARTO ENTERTAINMENT所属の14組75名のアーティストが集結したプロジェクト
NEWS、SUPER EIGHT、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、A.B.C-Z、WEST.、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group。
4月10日に東京ドーム、5月29日・30日に京セラドーム大阪にて開催された、STARTO ENTERTAINMENTによる初の大型ライブイベント『WE ARE! Let’s get the party STARTO!!』に出演した、14組75名が参加するプロジェクト“STARTO for you”。
そんな“STARTO for you”によるチャリティーシングルCD「WE ARE」が7月24日にリリース。このたび、CDの特典画像が公開された。
ライブイベント『WE ARE! Let’s get the party STARTO!!』のグループキービジュアルから、本シリアルコード1つにつき、写真1枚がダウンロードできる施策となっている。詳細は、特設サイトをチェックしよう。
「WE ARE」は、現在Apple Music、Amazon Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、AWAなどのサブスク（音楽ストリーミングサービス）やiTunes Store、レコチョク、onkyo music、moraなどの音楽ダウンロードサービスにて配信中。
本シングルならびに配信楽曲は、すべて12月31日までの期間限定販売となり、収益は令和6年能登半島地震の被災者に全額寄付される。
リリース情報
2024.07.24 ON SALE
STARTO for you
SINGLE「WE ARE」
『STARTO for you』特設サイト
https://weare-startoforyou.jp/