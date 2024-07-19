ºå¿À¡¢¹¶¼é¤È¤â¿¶¤ë¤ï¤ºÂ¼¾å¤ò¸«»¦¤·¡ÄÌµ»àËþÎÝ¤ÇÆÀÅÀ¤Ç¤¤ºº£µ¨12ÅÙÌÜ¤ÎÎíÇÔ
¡ü ºå¿À 0 ¡Ý 1 ¹Åç ¡û
¡ã14²óÀï¡¦¹Ã»Ò±à¡ä
¡¡ºå¿À¤ÏÌî¼ê¿Ø¤¬¿¶¤ë¤ï¤ºº£µ¨12ÅÙÌÜ¤Î´°ÉõÉé¤±¡£3»î¹çÏ¢Â³¤Î1ÅÀº¹Éé¤±¤ÇÃù¶â¤Ï¡Ö1¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿ÀÂÇÀþ¤Ï¹ÅçÀèÈ¯¡¦¾²ÅÄ¤ËÂÐ¤·½é²ó¡¢1ÈÖ¡¦¶áËÜ¤Î±¦Á°ÂÇ¡¢2ÈÖ¡¦ÃæÌî¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ð¥ó¥È°ÂÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤ë¤â¡¢°ì·³ºÆ¾º³ÊÂ¨¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿3ÈÖ¡¦¿¹²¼¤Ï±¦Èô¡£Â³¤¯º´Æ£µ±¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢Âç»³¤ÏÆó¼ÙÈô¤ËÅÝ¤ìÀä¹¥¤ÎÀèÀ©µ¡¤ò°ï¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²ó¤Ïº´Æ£µ±¡¢Â³¤¯Âç»³¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ê¤É¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤ÎÀä¹¥µ¡¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢7ÈÖ¡¦ºäËÜ¤¬6¡Ý2¡Ý3¤ÈÅÏ¤ëÄËº¨¤ÎÍ·¥´¥íÊ»»¦¡£¤Ê¤ª¤âÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç8ÈÖ¡¦ÌÚÏ²¤ÏÃæÈô¤ËÅÝ¤ì¹Ã»Ò±à¤Ï¤¿¤áÂ©¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£8²ó¤Ï¹Åç¤Î2ÈÖ¼ê¡¦¥Ï¡¼¥ó¡¢9²ó¤Ï¼é¸î¿À¡¦·ªÎÓ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¡¢º£µ¨12ÅÙÌÜ¤Î´°ÉõÉé¤±¡£¤³¤ì¤Ç1¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¤¿16Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¡¢3¡Ý4¤ÇÇÔ¤ì¤¿17Æü¤ÎÆ±Àï¤ËÂ³¤¡¢3»î¹çÏ¢Â³¤Î1ÅÀº¹Éé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÂ¼¾å¤Ï4²ó¤Þ¤Ç1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£5²ó¤ÏÀèÆ¬¤«¤é¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢7ÈÖ¡¦µÆÃÓ¤Îµ¾ÂÇ¤òÊá¼ê¤ÎºäËÜ¤¬¼ººö¡£Ìµ»àËþÎÝ¤ÇÂ³¤¯¥·¥ã¥¤¥Ê¡¼¤ÏÍ·¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î´Ö¤ËÀèÀ©ÅÀ¤È¤Ê¤ë»°ÎÝÁö¼Ô¤ÎÀ¸´Ô¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï8²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ê¤¯ÇÔÀïÅê¼ê¡£ºòµ¨¤Î¥ê¡¼¥°MVP±¦ÏÓ¤Ï¡¢3¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.10¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇÁ°È¾Àï¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ã14²óÀï¡¦¹Ã»Ò±à¡ä
¡¡ºå¿À¤ÏÌî¼ê¿Ø¤¬¿¶¤ë¤ï¤ºº£µ¨12ÅÙÌÜ¤Î´°ÉõÉé¤±¡£3»î¹çÏ¢Â³¤Î1ÅÀº¹Éé¤±¤ÇÃù¶â¤Ï¡Ö1¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿ÀÂÇÀþ¤Ï¹ÅçÀèÈ¯¡¦¾²ÅÄ¤ËÂÐ¤·½é²ó¡¢1ÈÖ¡¦¶áËÜ¤Î±¦Á°ÂÇ¡¢2ÈÖ¡¦ÃæÌî¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ð¥ó¥È°ÂÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤ë¤â¡¢°ì·³ºÆ¾º³ÊÂ¨¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿3ÈÖ¡¦¿¹²¼¤Ï±¦Èô¡£Â³¤¯º´Æ£µ±¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢Âç»³¤ÏÆó¼ÙÈô¤ËÅÝ¤ìÀä¹¥¤ÎÀèÀ©µ¡¤ò°ï¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²ó¤Ïº´Æ£µ±¡¢Â³¤¯Âç»³¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ê¤É¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤ÎÀä¹¥µ¡¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢7ÈÖ¡¦ºäËÜ¤¬6¡Ý2¡Ý3¤ÈÅÏ¤ëÄËº¨¤ÎÍ·¥´¥íÊ»»¦¡£¤Ê¤ª¤âÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç8ÈÖ¡¦ÌÚÏ²¤ÏÃæÈô¤ËÅÝ¤ì¹Ã»Ò±à¤Ï¤¿¤áÂ©¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£8²ó¤Ï¹Åç¤Î2ÈÖ¼ê¡¦¥Ï¡¼¥ó¡¢9²ó¤Ï¼é¸î¿À¡¦·ªÎÓ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¡¢º£µ¨12ÅÙÌÜ¤Î´°ÉõÉé¤±¡£¤³¤ì¤Ç1¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¤¿16Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¡¢3¡Ý4¤ÇÇÔ¤ì¤¿17Æü¤ÎÆ±Àï¤ËÂ³¤¡¢3»î¹çÏ¢Â³¤Î1ÅÀº¹Éé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï8²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ê¤¯ÇÔÀïÅê¼ê¡£ºòµ¨¤Î¥ê¡¼¥°MVP±¦ÏÓ¤Ï¡¢3¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.10¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇÁ°È¾Àï¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£