限定版画を展示販売！アートスペース「漫画『ブラック・ジャック』！連載50周年＆漫画『火の鳥』連載70周年「手塚治虫版画展」

アートスペースは、漫画『ブラック・ジャック』連載50周年&漫画『火の鳥』連載70周年「手塚治虫版画展」を2024年7月17日(水)〜23日(火)の期間、ジェイアール名古屋タカシマヤで開催中です。

漫画『ブラック・ジャック』連載50周年&漫画『火の鳥』連載70周年「手塚治虫版画展」

展覧会名:漫画『ブラック・ジャック』連載50周年&漫画『火の鳥』連載70周年「手塚治虫版画展」

会場 :ジェイアール名古屋タカシマヤ9階 特設会場

会期 :2024年7月17日(水)〜23日(火) 午前10時〜午後8時

※最終日は午後6時閉場

マンガの神様 手塚治虫は生涯を通じて約700タイトルもの作品を世に残しました。

それらのすべての作品には、手塚の永遠のテーマである生命の尊さが貫かれ、いまなお読み継がれている名作ばかりです。

本展では、ドラマ化で話題となっている『ブラック・ジャック』や手塚の代表作『鉄腕アトム』、『火の鳥』などの名作を手塚プロダクション監修の下に制作した限定版画として一堂に展示販売します。

また会場では、名古屋限定アイテムとして30点限りの版画作品も販売予定です。

■手塚治虫の愛弟子&TVアニメ『ジャングル大帝』総作画監督 小林準治氏の来場サイン会開催!

7月20日(土)午後1時から

サイン会当日までに、原画・版画を購入いただいたサイン会ご希望の先着25名様には当日、小林氏が目の前で色紙にお好きな手塚キャラクターを描いてプレゼントされます。

※イベント詳細は会場までお問合せください。

※イベント内容は変更・中止になる場合があります。

【お問合せ先】

ジェイアール名古屋タカシマヤ9階 家具・インテリア売場

直通:052-566-8468

