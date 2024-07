「オランダせんべい〜肉タンメン風味〜」無料配布も！園食堂「創業60周年記念イベント」

町中華の老舗「園食堂(その食堂)」は、1964年(昭和39年)7月20日創業、2024年60周年を迎え、60周年を記念し、2024年7月20日(土)・21日(日)の2日間、店舗やにかほ市の道の駅にて記念イベントを開催します。

園食堂(その食堂)「創業60周年記念イベント」

町中華の老舗「園食堂(その食堂)」は、1964年(昭和39年)7月20日創業、2024年60周年を迎え、60周年を記念し、2024年7月20日(土)・21日(日)の2日間、店舗やにかほ市の道の駅にて記念イベントを開催!

■記念イベントについて

期間 : 2024年7月20日(土)〜7月21日(日)

内容 : ○園食堂(秋田県にかほ市象潟町字家ノ後165番地)

60周年記念限定商品

「オランダせんべい〜肉タンメン風味〜」無料配布

○道の駅象潟「ねむの丘」(秋田県にかほ市象潟町字大塩越73-1)

60周年記念限定商品

「オランダせんべい〜肉タンメン風味〜」試食販売

■60周年記念「オランダせんべい〜肉タンメン風味〜」限定商品について

県内外に多くのファンがいる「肉タンメン」。

豚ロース・肩ロースが大胆にトッピングされた特製タンメンは、醤油ベースでソテーした良質な豚肉がこだわりの一つ。

仕上げに、肉の旨味を引き立たせるタレをかけて完成です。

中華麺にもこだわり、生地のまま仕入れ毎朝店主自ら4mm程度裁断。

スープに絡みやすく食べ応えを感じる唯一無二の太い平麺です。

肉タンメンのスープは塩ベース。

このスープがパンチの効いた豚肉と太い平麺に優しく絡んで、バランスの良い味わいに。

大きな豚肉をトッピングする肉タンメンは、「豚肉定食のお肉をタンメンに乗せてほしい!」というお客様の意見がきっかけとなり誕生しました。

この大人気「肉タンメン」の味を楽しめるせんべいが、60周年を記念し2024年のみの限定販売で誕生。

東北地区で愛されている銘菓「オランダせんべい」(酒田米菓株式会社)のシリーズの1つ。

スープとトッピングの豚肉を感じる、食べ応えがありながら懐かしい味のおせんべいに仕上がりました。

イベント開催日から8月16日まで、園食堂で無料配布、また道の駅象潟「ねむの丘」、秋田県内のお土産屋にて販売します。

■園食堂の紹介

1964年(昭和39年)7月20日に秋田県にかほ市象潟町に開店。

店主夫婦で営んできた町中華の名店。

美味しいだけでなく故郷の味として根付き、毎日行列ができるほどの人気店。

名物は「肉タンメン」で、地元では「肉タン」と呼ばれ長年愛され続けています。

現在、店主夫婦が高齢となり体力的にも厳しい状況ですが後継者がおらず、店舗運営が危ぶまれています。

名物メニューの肉タンメンはじめ、絶えゆく味となりつつあります。

そこで園食堂の一人娘が一念発起し、老舗の「園食堂の暖簾を守り・味を残すプロジェクト」をスタートさせました。

長年愛されてきた伝統の味、園食堂の味を残すべく、人気の肉タンメンを埼玉の地で提供したり、長年メニューから姿を消していた【園食堂幻の肉餃子】を復刻させたり、お店の味を自宅で味わっていただけるよう商品を開発・販売しています。

≪園食堂の暖簾を守り・味を残すプロジェクト≫

園食堂の味を残す、また店がある秋田県にかほ市象潟町を盛り上げたいという想いから、園食堂の一人娘がスタートさせたプロジェクト。

人気No.1メニューである「肉タンメン」を始め、メニューから姿を消していた【園食堂幻の肉餃子】や昭和40〜50年代に宴会メニューのみで提供されていた大人気メニューを復刻させた「幻のシューマイ」などを、自宅で楽しめるよう商品化、販売している。

■「園食堂」について

商号 : 園食堂

店主 : 金 俊夫

所在地: 〒018-0112 秋田県にかほ市象潟町字家ノ後165番地

創業 : 1964(昭和39)年7月20日

URL :

園食堂 肉タンメン

【園食堂の理念】

お客様の心が元気で笑顔になる店〜園食堂の味わいに、元気と笑顔を〜

・懐かしく心が温かくなる味づくり

・お客様誰もが笑顔になる美味しさづくり

・誰もが気軽に入れるお店づくり

・清潔で明るいお店づくり

