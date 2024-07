7NOWとAPI連携！セルート「即時配送」

セルートは、シェアリングエコノミー配送アプリ「DIAq(ダイヤク)」が公開しているAPIを通じて、セブン-イレブン・ジャパンが展開する「7NOW(セブンナウ)」と連携し、配達の受付を開始します。

セルートは、シェアリングエコノミー配送アプリ「DIAq(ダイヤク)」が公開しているAPIを通じて、セブン-イレブン・ジャパンが展開する「7NOW(セブンナウ)」と連携し、配達の受付を開始。

7NOW(セブンナウ)とは、セブン-イレブン・ジャパンが展開する、セブン-イレブン店内の商品をお客様の希望する場所へ最短20分でお届けするサービスです。

今般DIAqは7月24日(水)より、API連携を通じて7NOWの配達を開始することとなりました。

今回の連携を記念して、DIAqで商品をお届けするアンカーに向けて2つのキャンペーンを実施します。

<DIAqアンカー向けキャンペーン実施期間>

2024年7月24日(水)〜12月31日(火)

<DIAqアンカー向けキャンペーン実施概要>

(1) 配送用保温トートバッグをプレゼント

アンカー登録されている方に、高品質の保温トートバッグをプレゼントします。

食品をより安全に配送でき、リュック型配達バッグの利用にハードルの高さを感じる方にも、気軽に活用できます。

(2) 軽乗用車の事業登録(黒ナンバー取得)をサポート

アンカー登録されている方が、配送に軽乗用車を使用するための手続きをサポートします。

これにより、軽乗用車での業務をスムーズに開始できるようになります。

今回実施する2つのキャンペーンは、配送を担うアンカーと配送を依頼するお客さまの双方に対し、より良いサービスを提供するための取り組みです。

キャンペーンの詳細は、X(Twitter)、Instagram、Facebookで共有します。

<取り組みの背景>

DIAqは、食品、日用品からお薬、お花、さらには精密機器やDIY商品まで、生活の幅広い領域でデリバリーの仕組みを展開しています。

デリバリーの成功には、テクノロジーの支援と人的支援の両立が重要です。

私たちは、今回の7NOWサービスとの連携を通じて、国内のラストマイル配送におけるさらなるサービス拡充を進めていきます。

■配送クラウドソーシングアプリ「DIAq」について

DIAqは、荷物を届けてほしい人(荷主)と荷物を運びたい人(配達員)がつながるプラットフォームです。

自転車で通学する学生、買い物に行く主婦、出前の原付から個人事業主のプロドライバー、バイク便ライダー、メッセンジャーまで、多種多様な人たちが「移動時間」や「空き時間」を使って荷物を運んでいます。

アプリを通じて、シェアリングエコノミーによる、効率が良く持続可能な次世代の物流プラットフォームの提供を目指します。

DIAq(ダイヤク) アンカー向け公式サイト:

https://driver.dia-9.com/

<アンカー登録方法>

DIAq Driverアプリをインストールしてアカウントを作成し、審査書類を専用のスマホサイトから撮影またはアップロードしていただくと、1週間程度でアンカーとしての審査・登録が完了します。

登録完了後は、ログインするだけでいつでも仕事を始めることができます。

アプリ名称: DIAq Driver(ダイヤク ドライバー)

価格 : ダウンロード・登録無料

提供場所 : App Store(iOS)、Google Play(Android)

