パリ五輪で日本と対戦のU−23パラグアイ代表MFが三笘薫の同僚に？ 代理人が交渉中と選手自ら言及

インテル・マイアミに所属するU−23パラグアイ代表MFディエゴ・ゴメスがブライトンに移籍する可能性があるようだ。18日、『ESPN』 が報じた。現在21歳のゴメスは、2022年にパラグアイのリベルタの下部組織からトップ昇格すると公式戦52試合に出場し6ゴール4アシストを記録し、2023年7月にインテル・マイアミに移籍。同クラブではこれまで公式戦28試合に出場し5ゴール4アシストを記録している。

