¤¸¤ã¤é¤ó¡ÖÁ´¹ñÆ»¤Î±Ø¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×È¯É½¡ª¡¡1°Ì¤ÏÇ¯´Ö300Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ëµÜ¾ë¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡¡Î¹¹Ô¾ðÊó»ï¡Ø¤¸¤ã¤é¤ó¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÁ´¹ñÆ»¤Î±Ø¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×¤òÈ¯É½¡£1°Ì¤Ë¤ÏµÜ¾ë¡¦Âçºê»Ô¤Ë¤¢¤ë¡È¤¢¡¦¤é¡¦°ËÃ£¤ÊÆ»¤Î±Ø¡É¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ´Éô¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡Àî¾ìÅÄ±à¥×¥é¥¶¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤ÎÆ»¤Î±Ø
¢£¿©¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ÊÆ»¤Î±Ø
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÁ´¹ñÆ»¤Î±Ø¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×¤Ï¡¢4·î15Æü¡Ê·î¡Ë¡Á4·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©ºß½»20Âå¡Á50Âå¤Î4221¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤Æ»¤Î±Ø¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤¢¡¦¤é¡¦°ËÃ£¤ÊÆ»¤Î±Ø¤Ï¡¢Ç¯´Ö300Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Ë¬¤ì¤ëÆ»¤Î±Ø¡£ÃÏ¸µ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤äÇÀ²ÈÄ¾Á÷¤Î¿·Á¯ÌîºÚ¡¢¥Ñ¥ó¤«¤éÁÚºÚ¤Þ¤ÇÅìËÌ¶þ»Ø¤ÎÉÊ¤¾¤í¤¨¤ò¸Ø¤ê¡¢Âçºê»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥°¥ë¥á¤¬ÊÂ¤Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡¤¤¤Ç2°Ì¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍ·¤Ù¤ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿·²ÇÏ¡¦Íøº¬·´¤Î¡ÈÆ»¤Î±Ø Àî¾ìÅÄ±à¥×¥é¥¶¡É¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë¡Ö¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥àCOWBELL¡×¤ä¡ÖÅÄ±à¥×¥é¥¶¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡×¤Ê¤É¿©¤ÎÀìÌçÅ¹¤¬ÅÀºß¤·¡¢1Æü¤òÄÌ¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢3°Ì¤Ë»³·Á¡¦ÊÆÂô»Ô¤Î¡ÈÆ»¤Î±ØÊÆÂô¡É¡¢4°Ì¤ËËÌ³¤Æ»¡¦·ÃÄí»Ô¤Î¡ÈÆ»¤Î±Ø²Ö¥í¡¼¥É¤¨¤Ë¤ï¡É¡¢5°Ì¤Ë´ä¼ê¡¦±óÌî»Ô¤Î¡ÈÆ»¤Î±Ø ±óÌî É÷¤ÎµÖ¡É¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¢£¤â¤¦°ìÅÙÍøÍÑ¤·¤¿¤¤Æ»¤Î±Ø¤Ï¡©
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÍøÍÑ¤·¤¿¤¤Æ»¤Î±Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¡Öº£¸åÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Æ»¤Î±Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤âÈ¯É½¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÍøÍÑ¤·¤¿¤¤Æ»¤Î±Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î1°Ì¤Ë¤ÏÆ»¤Î±Ø Àî¾ìÅÄ±à¥×¥é¥¶¤¬¡¢¡Öº£¸åÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Æ»¤Î±Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î1°Ì¤Ë¤ÏÂçÊ¬¡¦Í³ÉÛ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÈÆ»¤Î±Ø ¤æ¤Õ¤¤¤ó¡É¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡Ú¡Ö¡Ø¤¸¤ã¤é¤ó¡ÙÁ´¹ñÆ»¤Î±Ø¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×³µÍ×¡Û
½¸·×´ü´Ö¡§4·î15Æü¡Ê·î¡Ë¡Á4·î22Æü¡Ê·î¡Ë
½¸·×ÂÐ¾Ý¡§47ÅÔÆ»ÉÜ¸©ºß½»20Âå¡Á50Âå 4221¿Í
½¸·×ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ´Éô¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡Àî¾ìÅÄ±à¥×¥é¥¶¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤ÎÆ»¤Î±Ø
¢£¿©¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ÊÆ»¤Î±Ø
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÁ´¹ñÆ»¤Î±Ø¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×¤Ï¡¢4·î15Æü¡Ê·î¡Ë¡Á4·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©ºß½»20Âå¡Á50Âå¤Î4221¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤Æ»¤Î±Ø¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¼¡¤¤¤Ç2°Ì¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍ·¤Ù¤ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿·²ÇÏ¡¦Íøº¬·´¤Î¡ÈÆ»¤Î±Ø Àî¾ìÅÄ±à¥×¥é¥¶¡É¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë¡Ö¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥àCOWBELL¡×¤ä¡ÖÅÄ±à¥×¥é¥¶¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡×¤Ê¤É¿©¤ÎÀìÌçÅ¹¤¬ÅÀºß¤·¡¢1Æü¤òÄÌ¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢3°Ì¤Ë»³·Á¡¦ÊÆÂô»Ô¤Î¡ÈÆ»¤Î±ØÊÆÂô¡É¡¢4°Ì¤ËËÌ³¤Æ»¡¦·ÃÄí»Ô¤Î¡ÈÆ»¤Î±Ø²Ö¥í¡¼¥É¤¨¤Ë¤ï¡É¡¢5°Ì¤Ë´ä¼ê¡¦±óÌî»Ô¤Î¡ÈÆ»¤Î±Ø ±óÌî É÷¤ÎµÖ¡É¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¢£¤â¤¦°ìÅÙÍøÍÑ¤·¤¿¤¤Æ»¤Î±Ø¤Ï¡©
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÍøÍÑ¤·¤¿¤¤Æ»¤Î±Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¡Öº£¸åÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Æ»¤Î±Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤âÈ¯É½¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÍøÍÑ¤·¤¿¤¤Æ»¤Î±Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î1°Ì¤Ë¤ÏÆ»¤Î±Ø Àî¾ìÅÄ±à¥×¥é¥¶¤¬¡¢¡Öº£¸åÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Æ»¤Î±Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î1°Ì¤Ë¤ÏÂçÊ¬¡¦Í³ÉÛ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÈÆ»¤Î±Ø ¤æ¤Õ¤¤¤ó¡É¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡Ú¡Ö¡Ø¤¸¤ã¤é¤ó¡ÙÁ´¹ñÆ»¤Î±Ø¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×³µÍ×¡Û
½¸·×´ü´Ö¡§4·î15Æü¡Ê·î¡Ë¡Á4·î22Æü¡Ê·î¡Ë
½¸·×ÂÐ¾Ý¡§47ÅÔÆ»ÉÜ¸©ºß½»20Âå¡Á50Âå 4221¿Í
½¸·×ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº