¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢ÅêÂÇ¤«¤ß¤¢¤¦´°Éõ¾¡¤Á¡¡º£µ¨¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤Ë²¦¼ê
¡¡¢¡À¾Éð0¡Ý4¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê19Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï3Ï¢Àï¤Î½éÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÎÀ¾Éð¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò12¾¡3ÇÔ¤È¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡º£µ¨4ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÉðÆâ²ÆÚö¤ËÂÐ¤·¡¢3²ó¤Þ¤ÇÌµÆÀÅÀ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢4²ó¤ËÀèÆ¬¤Î·ª¸¶ÎÍÌð¤¬ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢2»àÆóÎÝ¤«¤éÀµÌÚÃÒÌé¤¬ÃæÁ°¤Ø¤ÎÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª2»àÆóÎÝ¤Ç¤ÏËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬ÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ÉðÆâ¤«¤é¤ÎÇòÀ±¤Ïº£µ¨½é¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤ÏÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÇ´¤ê¶¯¤¯Åê¤²È´¤¡¢7²óÌµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤¿¡£8²ó¤ÏÄÅ¿¹Í¨µª¡¢9²ó¤ÏÆ£°æâ«ºÈ¤¬ÍÞ¤¨¤¿¡£¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤Ï¼«¿È3Ï¢¾¡¤Ç¡¢º£µ¨4¾¡ÌÜ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï3Ï¢¾¡¤Ç¡¢Ãù¶â¤ò26¤È¤·¤¿¡£