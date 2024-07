発電機防音ボックス！エコルート「ぱかっとM」

エコルートは、防災備蓄、自家発電、工事現場、移動販売、船舶、アウトドアなどで使用できる好評発売中のポータブル発電機防音ボックス「ぱかっとM」シリーズの普及を目指し、大幅な値下げキャンペーンを実施中です。

エコルートは、防災備蓄、自家発電、工事現場、移動販売、船舶、アウトドアなどで使用できる好評発売中のポータブル発電機防音ボックス「ぱかっとM」シリーズの普及を目指し、大幅な値下げキャンペーンを実施中。

=PACUT/ぱかっとM 主要諸元=

大きさ:高さ47cm(取手除)×幅35.4cm×長さ91.7cm(排気カバー含む)

重さ :本体カバー13.5kg 排気カバー6.5kg 総重量20kg

防音力:エコモードオン 1mの距離で最大約20dbA軽減(同社測定)

仕様は予告なく変更される場合があります。

☆M-PROタイプは約2kg重く更に静かです。

【発電機防音ボックス「ぱかっと」新価格キャンペーンのお知らせ】

エコルート社は、発明から8年、特許取得から5年が経過した発電機防音ボックス「ぱかっと」を多くのハイエンドユーザーにご愛用いただいています。

皆様のご支援のおかげで、開発費用の回収も達成することができました。

今回、普及を目指して大幅値下げと量産化を実施します。

【新価格キャンペーンの詳細】

エコルート直販限定、従来の15%OFFの新価格165,000円(税別)〜にて販売します。

さらに、キャンペーン特価で30%OFF 115,500円(税別)での販売も数量限定で行っています。

詳細はホームページを確認してください。

https://www.eco-rt.jp/bouon/top.html

【提供の背景】

ポータブル発電機は、業務で使用する方々にとって欠かせない存在です。

しかし、その便利さの反面、騒音という課題があり、住宅街や夜間の使用が困難でした。

この問題を解決するため、エコルート社はポータブル発電機の唯一の無騒音防音ボックス「ぱかっと」を開発しました。

世界中を見渡しても、ポータブル発電機の騒音を完全に抑えることは難しく、代わりの蓄電池の普及も充電の手間や総電力量の不足で限界があります。

そこで「ぱかっと」は、オートバイ並みの騒音を持つ発電機を無騒音にする防音装置として誕生しました。

ポータビリティを維持しながら、確実に無騒音化を実現したオンリーワン製品です。

しかし、既存にない発明で少数生産のため、高額になり、大量販売には時間がかかっていました。

新発売から改良を重ね、発明から8年、特許取得から5年が経過した今、製品の成熟により量産体制を整えました。

今回、普及を目指し低価格化を進めることとなりました。

新価格と同時に「普及価格キャンペーン」を実施し、さらにお得なキャンペーン価格も設定しました。

【ぱかっとMの特長<軽量で防音能力が高く取扱が簡単>】

重さ :本体カバー13.5kg 排気カバー6.5kg 総重量20kg

騒音値:同社測定値(本体から1m)で最大約20dB/A減(EU18i自社測定)

簡単 :極めて簡単な操作。

最短設置5秒、撤去3秒

二分割で一度に手運びが可能。

簡単な設置で聴覚・体感上:騒音が半分以下(1/4〜1/10)に感じられる防音効果を持つ。

【ご注意】

・完全な無音ではありませんが、エンジン音は騒音として感じられません。

・ぱかっとMには冷却機能はありません。

防音構造による負荷を極力排除した吸排気構造で、発電機の無騒音防音を達成しています。

夏場、直射日光の当たるコンクリート上などは50度以上に温度が上昇します。

多くの発電機メーカーでは、発電機の最大対応気温を40度未満に設定しています。

したがって、「ぱかっと」も発電機用の防音装置として、その気温範囲内で利用ください。

ぱかっとM寸法

ぱかっと新価格表

【販売】

エコルート直販

※キャンペーン特価は直販のみです

Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングのECサイトは新価格です。

【業販について】

ホンダ・ヤマハ発電機販売実績のある販社様へは業販価格で現金卸売りも行います。

