¸µ¥Á¥ã¥²¥¢¥¹ASKA¤ÎÌ¼¡¦µÜùõ·°¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¸ø³«¤·È¿¶Á¡ÖÈþ¤·¤¤¾Ð´é¡×¡Öµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡2019Ç¯¤Ë²»³Ú¥Ç¥å¥ª¡ÖCHAGE and ASKA¡×¤òÃ¦Âà¤·¤¿ASKA¡Ê66¡Ë¤ÎÌ¼¤Ç¡¢²Î¼ê¤ÎµÜºê·°¡Ê¢¨µÜºê¤Îºê¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤¬¡¢35ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤ÎASKA¤ÈµÜºê·°
¡¡2023Ç¯3·î20Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤ÇµÜºê¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÉã¡¦ASKA¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¥²¥¹¥È¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖASKA¤µ¤ó¤ÈÊÂ¤Ð¤ì¤ë»Ñ¡¢¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¥é¥¤¥Ö¤Ë»Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡7·î17Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤¤Î¤¦¤Ç¤Þ¤¿1¤ÄÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤â¡¢Èá¤·¤¤½ÐÍè»ö¤â¡¢²ù¤·¤¤·Ð¸³¤â¡ÄÁ´ÉôÁ´Éô¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¡Øº£¤¬°ìÈÖ¹¬¤»!!¡Ù¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤ó¤Ê¤¬Â¦¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢5ºÐ¤È¸½ºß¡¢Æ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¤¾Ð´é¡×¡Öµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë