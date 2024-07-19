µÊ±ì¥Þ¥Ê¡¼¤Î°¤¤¿Í¤¬Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ä¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ÎµÊ±ì¡¢¥¿¥Ð¥³¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¡Ä¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¡© Çº¤àÁêÃÌ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Â³¡¹
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½»µÈÈþµª¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖBlue Ocean¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 9:00¡Á11:00¡Ë¡£Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥ª¥È¥Ê¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ªÇº¤ß¤ò¡¢Blue Ocean¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
7·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶¦ÍÑÉô¤Ç¤ÎµÊ±ì¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
»ä¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢µÊ±ì¥Þ¥Ê¡¼¤¬Èó¾ï¤Ë°¤¤Êý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡¦Ãó¼Ö¾ì¡¦¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢Ê¿µ¤¤Ê´é¤·¤Æ¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¤¡¢¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤âÆ±¤¸¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ï¤òÎòÂå¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍý¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤â¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£»ä¤¬Ä¾ÀÜËÜ¿Í¤Ë¸À¤¦¤«¡¢ÊØäµ¤Ë¥¿¥Ð¥³¤ò¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È½ñ¤¤¤Æ¥Ý¥¹¥È¥¤¥ó¤·¤è¤¦¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ëÎ¾¿Æ¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Èí´í°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¡¢¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡© ¤Þ¤¿¡¢¿´¤Î»ý¤Á¤è¤¦¤ò¤´¶µ¼¨´ê¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êºë¶Ì¸© 20Âå¸åÈ¾ ÃËÀ ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡ö
¤³¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¡¢ÄÂÂß¤«»ý¤Á²È¤«¤ÇÂÐ±þ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤ÏÄÂÂß¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢ÎÙ¤ÎÉô²°¤ÎÁû²»¤ËÇº¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´ÉÍý¿Í¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¯À©Åª¤Ë²¿¤«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¶áÎÙ½»¿Í¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Å¾µï¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¼è¤ì¤ë¤Î¤ÏÄÂÂß¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
Ä¾ÀÜÙæ¤á¤´¤È¤ò²ò·è¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½»µÈ¤Ï¡ÖÁêÃÌ¼Ô¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Åú¤¨¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Ë¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°Õ³°¤Èµ¯¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡´ÉÍýÁÈ¹ç¤ËÃí°Õ¤ò°ÍÍê
»ä¤ÏÅÔÆâ¤Î¤È¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍý¿Í¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë´ÉÍý¿Í¤ÎÎ©¾ì¤Ç½»¿Í¤ËÄ¾ÀÜ¡¢Ãí°Õ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï´ÉÍýÁÈ¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íý»ö²ñ¡¢Íý»öÄ¹¤«¤éÃí°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´ÉÍýµ¬Ìó¤ä»ÈÍÑºÙÂ§¤Ç¶Ø»ß¤·¤Æ¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤é´ÉÍý²ñ¼Ò¤«¤éÃí°Õ¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÂàµî´«¹ð¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤´»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÅìµþÅÔ 50Âå¸åÈ¾ ÃËÀ ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¢¡¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤ËÆÃ²½¤·¤¿´ÉÍý²ñ¼Ò¤ò¸¡Æ¤
·Ù»¡OB¤Ê¤É¤¬Â¿¿ôºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¶áÎÙ¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌç¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤Û¤É·ÀÌóÎÁ¶â¤Ï¹â³Û¤Ç¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢·î³Û500±ß°Ì¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Ø¤ÎÅÅÏÃ°ìËÜ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£·Ù»¡´±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë²ò·è¤Ï¤ª¼ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë²¿¼Ò¤«½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡£¡Êºë¶Ì¸© 50Âå¸åÈ¾ ÃËÀ ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¢¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤ÎÌäÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤Ù¤
»ä¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î¾ì¹ç¡¢¸Ä¿ÍÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´ÉÍýÁÈ¹ç¤«¤éÄ¥¤ê»æ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤³¤Ï¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¥¿¥Ð¥³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤¬µÛ¤¤¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þ¤ê¤Î½»¿Í¤ÎÊý¤Ë¤â¤´ÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤È¤â¤Ë²ÐºÒ¤Ê¤É¤ÎÈ¯À¸¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µÊ±ì¤ÏµÊ±ì¤¬²ÄÇ½¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ëü¤¬°ì²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ
·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÄ¥¤ê»æ¤òÅ½¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢µÛ¤¤³Ì¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÛ¤¤³Ì¤Ï²Ð¤¬´°Á´¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¤·¡¢·ò¹¯Èï³²¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ²ò·è¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤í¤·¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅìµþÅÔ 50ÂåÁ°È¾ ½÷À ¼«±Ä¶È¡Ë
----------------------------------------------------
7·î12ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë
https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20240712090000
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
7·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶¦ÍÑÉô¤Ç¤ÎµÊ±ì¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
»ä¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢µÊ±ì¥Þ¥Ê¡¼¤¬Èó¾ï¤Ë°¤¤Êý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡¦Ãó¼Ö¾ì¡¦¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢Ê¿µ¤¤Ê´é¤·¤Æ¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¤¡¢¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤âÆ±¤¸¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ï¤òÎòÂå¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍý¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤â¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£»ä¤¬Ä¾ÀÜËÜ¿Í¤Ë¸À¤¦¤«¡¢ÊØäµ¤Ë¥¿¥Ð¥³¤ò¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È½ñ¤¤¤Æ¥Ý¥¹¥È¥¤¥ó¤·¤è¤¦¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ëÎ¾¿Æ¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Èí´í°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¡¢¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡© ¤Þ¤¿¡¢¿´¤Î»ý¤Á¤è¤¦¤ò¤´¶µ¼¨´ê¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êºë¶Ì¸© 20Âå¸åÈ¾ ÃËÀ ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡ö
¤³¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¡¢ÄÂÂß¤«»ý¤Á²È¤«¤ÇÂÐ±þ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤ÏÄÂÂß¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢ÎÙ¤ÎÉô²°¤ÎÁû²»¤ËÇº¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´ÉÍý¿Í¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¯À©Åª¤Ë²¿¤«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¶áÎÙ½»¿Í¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Å¾µï¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¼è¤ì¤ë¤Î¤ÏÄÂÂß¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
Ä¾ÀÜÙæ¤á¤´¤È¤ò²ò·è¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½»µÈ¤Ï¡ÖÁêÃÌ¼Ô¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Åú¤¨¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Ë¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°Õ³°¤Èµ¯¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈÈþµª
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡´ÉÍýÁÈ¹ç¤ËÃí°Õ¤ò°ÍÍê
»ä¤ÏÅÔÆâ¤Î¤È¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍý¿Í¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë´ÉÍý¿Í¤ÎÎ©¾ì¤Ç½»¿Í¤ËÄ¾ÀÜ¡¢Ãí°Õ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï´ÉÍýÁÈ¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íý»ö²ñ¡¢Íý»öÄ¹¤«¤éÃí°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´ÉÍýµ¬Ìó¤ä»ÈÍÑºÙÂ§¤Ç¶Ø»ß¤·¤Æ¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤é´ÉÍý²ñ¼Ò¤«¤éÃí°Õ¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÂàµî´«¹ð¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤´»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÅìµþÅÔ 50Âå¸åÈ¾ ÃËÀ ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¢¡¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤ËÆÃ²½¤·¤¿´ÉÍý²ñ¼Ò¤ò¸¡Æ¤
·Ù»¡OB¤Ê¤É¤¬Â¿¿ôºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¶áÎÙ¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌç¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤Û¤É·ÀÌóÎÁ¶â¤Ï¹â³Û¤Ç¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢·î³Û500±ß°Ì¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Ø¤ÎÅÅÏÃ°ìËÜ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£·Ù»¡´±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë²ò·è¤Ï¤ª¼ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë²¿¼Ò¤«½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡£¡Êºë¶Ì¸© 50Âå¸åÈ¾ ÃËÀ ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¢¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤ÎÌäÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤Ù¤
»ä¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î¾ì¹ç¡¢¸Ä¿ÍÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´ÉÍýÁÈ¹ç¤«¤éÄ¥¤ê»æ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤³¤Ï¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¥¿¥Ð¥³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤¬µÛ¤¤¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þ¤ê¤Î½»¿Í¤ÎÊý¤Ë¤â¤´ÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤È¤â¤Ë²ÐºÒ¤Ê¤É¤ÎÈ¯À¸¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µÊ±ì¤ÏµÊ±ì¤¬²ÄÇ½¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ëü¤¬°ì²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ
·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÄ¥¤ê»æ¤òÅ½¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢µÛ¤¤³Ì¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÛ¤¤³Ì¤Ï²Ð¤¬´°Á´¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¤·¡¢·ò¹¯Èï³²¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ²ò·è¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤í¤·¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅìµþÅÔ 50ÂåÁ°È¾ ½÷À ¼«±Ä¶È¡Ë
----------------------------------------------------
7·î12ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë
https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20240712090000
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2024Ç¯7·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë AM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§http://www.tfm.co.jp/bo/