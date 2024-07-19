フォロワー1千万人超え！大ヒット韓国ドラマ『卒業』で話題の韓国俳優ウィ・ハジュンが日本にやってくる！
【写真（21枚）】『卒業』珠玉の名シーン
大人女子と年下男子の恋を描いて熱い注目を集めた韓国ドラマ『卒業』で話題の韓国俳優ウィ・ハジュンの来日ファンミーティングが決定！
ウィ・ハジュンは1991年生まれの32歳。大ヒットドラマ『イカゲーム』(2021年)で、身分を隠してゲームに潜入する刑事ファン・ジュノを演じ大ブレイク。『バッド・アンド・クレイジー』(2021年)や『最悪の悪』(2023年)で、タフでセクシーな男性を魅力的に演じ世界的に注目を集めました。
日本来日ファンミーティングの発表とともに、ウィ・ハジュンジャパンオフィシャルファンクラブもオープン！
ファンミーティングは8月25日（日）Zepp Haneda(TOKYO)、8月27日（火）Zepp Osaka Baysideで開催。ウィ・ハジュン ジャパンオフィシャルファンクラブでは7月12日（金）〜7月21(日)23:59までファンクラブ先行抽選受付中。
■◆WI HA JUN 2024 FAN MEETING TOUR
【日時・場所】
2024年8月25日（日）Zepp Haneda(TOKYO) 開場13:15 / 開演14:00
2024年8月25日（日）Zepp Haneda(TOKYO) 開場17:15 / 開演18:00
2024年8月27日（火）Zepp Osaka Bayside 開場17:45 / 開演18:30
【チケット】
●VIP席：\22,000(税込)
※客席前方エリア(最前列から11列目前後まで)、終演後お見送り会、グループ写真撮影、サイン入りポスター抽選参加権、サイン入りポラロイド抽選参加権、ランダムフォトカード付き(2種のうち1種ランダム)
●指定席：\13,200(税込)
※終演後お見送り会、ランダムフォトカード付き(2種のうち1種ランダム)
【チケット販売スケジュール】
■ウィ・ハジュン オフィシャルファンクラブ先行（抽選）
<受付期間> 7/12(金)18:00〜7/21(日)23:59
■一般発売：8/17(土)10:00〜予定
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