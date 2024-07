Blxst(ブラスト)が、デビューアルバム『I'll Always Come Find You』をRed Bull Records/EVGLEから本日リリース。あわせて、Ty Dolla $ignをフィーチャーしたリード曲「I Need Your Love」のMVも公開された。

(関連:【映像あり】Blxst、デビューアルバムよりTy Dolla $ign迎えたリード曲「I Need Your Love」MV)

今作は、プロデューサーのSounwaveがエグゼクティブプロデュースを手掛け、4つの章からなるストーリーを紡いだ20曲で、1時間に及ぶコンセプトアルバムとなっている。

また、今作では父親の突然の逝去に伴い、運転手付きのカーサービスを受け継いだ青年 Birdieというキャラクターを中心に、映画のような世界を構築。Birdieは目的地に集中する一方で、後部座席で繰り広げられる物語の中で、父親から教えられた人生の教訓を常に思い出す。

アルバムについて、Blxstは「自分は幼い頃から『Get Rich or Die Trying』(50セント)、『The Carter』(リル・ウェイン)、『Graduation』(カニエ・ウェスト)といったコンセプト・アルバムが好きで、中でも特に「hero’s journey(ヒーローの旅路)」という筋書きが気に入ってた。『I'll Always Come Find You』において、Birdieと俺は、同じような経験をしながらも、別の世界で生きている。これは、自分のプライバシーを守りながら、親しみやすいストーリーを語る自分なりの方法なんだ。結果的に、このアルバムは誰の物語にもなるから、ぜひみんなにも後部座席に座って一緒に旅をして欲しいんだ。」と語っている。

クルマとドライバーをモチーフにしたアートワークやビジュアルは、クリエイティブディレクターのAmber Parkが担当。また、シカゴ警察でも働く俳優のLaRoyce Hawkinsが父親役を担当、ラジオDJ役はラップ界のパイオニアであるE-40が演じた。Fatman Scoopは「Too Many Friday Nights」でアイコニックな声を披露、Snoop Doggは楽曲「To The Moon」で“dedication hour”を紹介している。

さらに、Offsetは「Risk Taker」にてBirdieの若さゆえの冒険心を描き、Anderson .Paakはグルーブ感たっぷりの「Dance With The Devil」で主人公の早すぎる転落を嘆く。Feid & Becky G参加のクロスカルチャーナンバー「Rewind」で夜は朝へと変わり、Birdieがようやく家に帰る準備ができたときにTy Dolla $ignとの「I Need Your Love」が登場するという構成に。

リード曲「I Need Your Love」のMVについてBlxstは「僕はTy$を音楽における師匠だと思っている。LA出身の彼は、音のリスクを冒す数少ない人物で、自分も同じようにしようと刺激を受けていた。そしてこの楽曲のような、視野を押し広げ、1つの領域にとらわれないレコードを作ることは、私の野望の1つだったことは確かである」とコメントした。

(文=リアルサウンド編集部)