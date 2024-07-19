NCT 127、韓国ファンミーティングの生中継が決定！
8月3日（土）、4日（日）の2日間、ソウルの蚕室（チャムシル）室内体育館で開催される「2024 NCT 127 8th ANNIVERSARY FANMEETING<8ECRET INVITATION>」。
なお、Beyond LIVE、weverse concertsでは2日間ライブストリーミングを行う。
さらに、NCT 127は今月15日に6枚目のフルアルバムをリリース。この夏、どんなパフォーマンスを見せてくれるのか注目だ。
■配信概要
「2024 NCT 127 8th ANNIVERSARY FANMEETING<8ECRET INVITATION>」
【KNTV】
8月4日（日）16:00公演のみの生中継となります。
出演：NCT 127
（C）2024 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
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※日本語字幕はございません。
※韓国からの生中継のため映像・音声に乱れ等が生じる場合がございます。予めご了承ください。
※放送日時は予告なく変更、または、イベント開催状況により放送中止になる場合がございます。
※最新情報はKNTV公式ホームページでご確認ください。
【Beyond LIVE】
8月3日（土）公演チケット販売ページ
8月4日（日）公演チケット販売ページ
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＜視聴チケット価格＞
1DAY LIVE ONLY 5,500円（税込）
1DAY LIVE + Re-Streaming 6,130円（税込）
2DAY（8月3日、4日公演） LIVE + Re-Streaming 11,000円（税込）
※本公演終了後より、別途販売予定のRe-Streaming専用商品（Re-Streaming ONLY）につきましては後日公開予定のチケット販売ページのお知らせをご確認ください。
＜視聴チケット販売期間＞
8月3日（土）公演：2024年7月19日（金）14:00〜2024年8月3日（土）18:59
8月4日（日）公演：2024年7月19日（金）14:00〜2024年8月4日（日）16:59
2DAY（8月3日、4日公演） ：2024年7月19日（金）14:00〜2024年8月3日（土）18:59
下記日程で、Re-Streamingサービスの実施を予定しております。＜LIVE + Re-Streaming＞チケットをご購入いただいた場合、Beyond LIVEよりご視聴いただけます。
8月3日（土）公演 Re-Streaming：2024年8月17日（土）18:00
8月4日（日）公演 Re-Streaming：2024年8月18日（日）11:00
※本公演は日本語、その他言語の字幕に対応しております。詳細はBeyond LIVEサイトをご確認ください。
※Re-Streamingの日程が変更される場合はBeyond LIVEサイト内の「お知らせ」にてご案内いたします。
※本公演はマルチアングル、VODを提供しておりません。
【weverse concerts】
NCT 127 weverse shop JAPAN
お問い合わせ：視聴ページにある「？」マークアイコンをクリックし、お問い合わせ受付
＜利用券価格＞
一般（2DAY PASS）
LIVE + ディレイ・シングルビュー・ストリーミング（HDシングルビュー） 11,000円（税込）
一般（1DAY PASS）
LIVE ONLY（HDシングルビュー） 5,500円（税込）
LIVE + ディレイ・シングルビュー・ストリーミング（HDシングルビュー） 6,130円（税込）
＜視聴チケット販売期間＞
2DAY PASS：2024年7月19日（金）14:00〜2024年8月3日（土）18:59
8月3日（土）公演：2024年7月19日（金）14:00〜2024年8月3日（土）18:59
8月4日（日）公演：2024年7月19日（金）14:00〜2024年8月4日（日）16:59
オンライン・ライブストリーミングの利用券購入特典：基本エンブレム（2024年8月20日（火）16:00以降、一括贈呈）
※本公演はマルチアングル、VODを提供しておりません。
※8月17日（土）18:00（8月3日公演分）、8月18日（日）11:00（8月4日公演分）よりディレイ・シングルビュー・ストリーミングの実施を予定しております。＜LIVE+ ディレイ・シングルビュー・ストリーミング（HDシングルビュー）＞チケットをご購入いただいた場合、weverse concertsよりご視聴いただけます。
※本公演は日本語、その他言語の字幕に対応しております。詳細はweverse shopをご確認ください。
※オンライン・ライブストリーミングは、インターネットストリーミングより生配信されるイベントであり、配信時刻及び終了時刻は当日の現場の通信状況によって変更される場合があります。
■関連リンク
KNTVオフィシャルサイト