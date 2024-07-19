3¥«·î°Ê¾åÌµÃÇ·ç¶Ð¤Î50Âå»Ô¿¦°÷¤òÄ¨²üÌÈ¿¦¡¡¼¢²ì¡¦É§º¬
¡¡¼¢²ì¸©É§º¬»Ô¤Ï19Æü¡¢3¥«·î°Ê¾åÌµÃÇ·ç¶Ð¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë»ÔÌ±´Ä¶Éô¤Î50Âå¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤òÄ¨²üÌÈ¿¦¤È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¼Ò²ñ¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿»ö·ï
¡¡»Ô¿Í»ö²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¿¦°÷¤Ï1995Ç¯4·î¤«¤é¶ÐÌ³¡£º£Ç¯3·î12ÆüÄ«¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤Î·ç¶Ð¤òÅÅÏÃ¤ÇÆÏ¤±½Ð¤¿¸å¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¼«Âð¤òË¬¤Í¤Æ¼ê»æ¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ËÅÁ¸À¤ò»Ä¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤¬±þÅú¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢4·î21ÆüÉÕ¤ÇÃæ¾®´ë¶È½¾¶È°÷¤é¤Î¡Ö¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¡¿¦Ì³ÀìÇ°µÁÌ³°ãÈ¿¢¿®ÍÑ¼ºÄÆ¹Ô°Ù£±ÄÍø´ë¶È¤Ø¤Î½¾»öÀ©¸Â°ãÈ¿¡½¡½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¡£»Ô¾òÎã¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤Ä¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤ò»ÔÌò½êÁ°¤Ë7·î4Æü¤«¤é2½µ´Ö·Ç¼¨¤·¡¢ËÜ¿Í¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤Ê¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢½èÊ¬¤ËÉÔÉþ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢3¥«·î°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð»Ô¸øÊ¿°Ñ°÷²ñ¤Ë¿³ººÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÌîÅç±Ñ¼ù¿Í»ö²ÝÄ¹¤Ï¡Ö¿¦¾ì¤Ë»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤¿¤¬´ÉÍýÀÕÇ¤¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾å»Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÊ¬¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ú°ËÆ£¿®»Ê¡Û