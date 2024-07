堂珍嘉邦

現在、新作のレコーディング真っ最中の堂珍嘉邦が、2024年5月に行われたファンクラブツアー“a limited Journey of Drunkboat Do chilling vol.05 in HOKKAIDO”より、小樽 GOLDSTONEで行われた特別ライブが限定配信が8月4日に決定した。

普段とは違うファンクラブならではの空気を堪能できる機会で、ファンクラブ会員には特別価格での視聴も可能。

また、同年4月に行われた“ビルボードツアー2024”ツアーファイナルとなった大阪公演も決定。Dr.kyOnを中心としたバンドとのツアーファイナルならではの、熱量のこもったパフォーマンスとなる。

そして、昨年開催された2本のワンマンライブ(Drunk Garden / Holy Garden)もアンコール配信される。

8月にはCHEMISTRYとして「MONSTER baSH 2024」”SMA50th Anniversary×モンバス25th Anniversary”に出演、9月には「New Acoustic Camp 2024」出演、待望のホールツアー2024 「DIRECT」がスタートする。

また、ソロとして神戸で「Brand New Musical Concert 2024」にも出演と、CHEMISTRYとソロ活動を活発化させている。

そして毎年恒例となる『堂珍嘉邦 LIVE 2024 “Now What Can I see ? ”〜Drunk Garden〜』のファンクラブ優先先行もスタートしている。

さらに9月には、また新たなニュースが用意されているとのこと。【配信情報】-堂珍嘉邦-【視聴券販売詳細】8月4(日) 9:30〜8月10日(土) 23:59 『堂珍嘉邦 小樽GOLDSTONE ライブ(FC限定)』※FC“Drunkboat”会員割あり 【Drunkboat会員】視聴券 3,000円 / 視聴券(サポート1,000円) 4,000円 / 視聴券(サポート2,000円) 5,000円販売はオフィシャルファンクラブ“Drunkboat”にて。https://account.dohchin.com/introduction.php【一般】視聴券 4,000円 / 視聴券(サポート1,000円) 5,000円 / 視聴券(サポート2,000円) 6,000円販売はイープラスにて。https://eplus.jp/sf/detail/0622770002-P0030063P0030064P0030067?P6=001&P1=0402&P59=1&block=true ※販売は8月10日(土) 18:00まで8月11日(日) 9:30〜8月17日(土) 23:59 『堂珍嘉邦 Billboard Live Tour 2024』視聴券 4,500円 / 視聴券(サポート1,000円) 5,500円 / 視聴券(サポート2,000円) 6,500円 ※販売は8月17日(土) 18:00まで 8月18日(日) 10:00〜8月24日(土) 23:59 『堂珍嘉邦 LIVE 2023 “Now What Can I see ? 〜Drunk Garden〜”』8月25日(日) 10:00〜8月31日(土) 23:59 『堂珍嘉邦 LIVE 2023 “Now What Can I see ? 〜Holy Garden〜”』 2Set視聴券 4,000円 / 視聴券(サポート1,000円) 5,000円 / 視聴券(サポート2,000円) 6,000円 ※8月25日(日)以降にご購入のお客様は、『堂珍嘉邦 LIVE 2023 “Now What Can I see ? 〜Drunk Garden〜”』 は視聴できませんので、予めご了承ください。 ※販売は8月31日(土) 18時00分まで 販売URLは3公演 共通→ https://eplus.jp/dohchin/st/【問合わせ】イープラスサポートサイト https://eplus.jp/streamingplus-userguide/「Brand New Musical Concert 2024」神戸公演2024年9月22日(日) 神戸国際会館こくさいホール 15:00 開演(14:15開場) 歌:中川晃教、堂珍嘉邦、唯月ふうか、田代万里生、藤岡正明 コーラス:山野靖博 指揮:山下康介 演奏:ブランニューチェンバーオーケストラ 【お問い合わせ】BNMC2024オフィシャルサイト https://www.samonpromotion.com/event/3231/ 『堂珍嘉邦 LIVE 2024 “Now What Can I see ? ”〜Drunk Garden〜』2024年11月9日(土) 日本橋三井ホール2024年11月10日(日) 日本橋三井ホール※一般発売詳細未定-CHEMISTRY-CHEMISTRY ホールツアー2024 「DIRECT」2024年9月23日(月) 宮城県 東京エレクトロンホール宮城2024年9月28日(土) 千葉県 森のホール21 大ホール2024年9月29日(日) 大阪府 箕面市立文化芸能劇場 大ホール2024年10月4日(金) 福岡県 THE STEEL HOUSE 北九州ソレイユホール2024年10月5日(土) 大分県 宇佐文化会館・ウサノピア2024年10月11日(金) 東京都 EX THEATER ROPPONGI2024年10月12日(土) 東京都 EX THEATER ROPPONGI2024年10月/14日(月) 京都府 宇治市文化センター 大ホール2024年10月20日(日) 愛知県 一宮市民会館