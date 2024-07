◆ボーイズグループ「n.SSign」がライブパフォーマンスを披露

【モデルプレス=2024/07/19】2024年8月1日に、大阪・京セラドームにて開催されるファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2024 AUTUMN&WINTER」の出演者第4弾が発表された。2022年に放送された日韓男女グローバルオーディションプロジェクト番組「青春スター」アイドル派から誕生した多国籍グローバルボーイズグループn.SSignのライブステージが決定した。

◆柏木由紀「LARME」モデルのゲスト出演が決定

◆関西コレクションのTikTokアンバサダーが決定

◆アニメ映画「きみの色」スペシャルステージが決定

◆TikTok LIVE配信決定

◆トークブース

◆今回のテーマは「passion」

◆「KANSAI COLLECTION 2024 AUTUMN&WINTER」

◆出演者

今年4月にAKB48を卒業、長年アイドルとして輝き続けて日本中を笑顔にしてきた柏木由紀が関西コレクションに登場。さらに、「LARME」モデルの出演が続々決定。日本レコード大賞最優秀新人賞も受賞したFRUITS ZIPPERから松本かれん。「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」のファイナリスト桜庭遥花。姉・戦慄かなのとのセルフプロデュースユニット・femme fataleとしてデビューし、ソロアーティストとしても活躍する頓知気さきならがランウェイを歩く。さらに、若い世代に愛される、現役高校生たちの等身大の恋愛を追いかけるリアリティーショーABEMA「今日、好きになりました。」のメンバーによるスペシャルステージも決定した。韓国を軸としたメイクやファッション、自身の美貌を生かし美容系インフルエンサーとして活躍中のSON AMI。雑誌「Popteen」クリエイターモデルHinata。同棲カップルの日常が人気のむっかなチャンネルが、関西コレクションのTikTokアンバサダー就任が決定。全世界が注目するアニメーション監督・山田尚子の最新作、映画「きみの色」とのスペシャルコラボステージが決定。木戸大聖をはじめ、鈴川紗由、高石あかりらメインキャスト3人がステージに登場し、関コレだけのスペシャルトークを披露する。また、イベント当日、関西コレクション公式TikTokアカウントでLIVE配信を実施。Live Streaming MCを務めるのは、大倉士門。関西コレクションでしか聞けない豪華出演者のトークなど特別な企画満載でお送りする。さらに、イベント当日限定で、関コレ公式LINEで応募できるプレゼント企画も実施予定となっている。ステージに登場する豪華出演者がトークブースにも登場。目の前で展開される貴重なトークショーをお見逃しなく。【sugar nineブース】15:15頃杉本琢弥、いちえ(夜のひと笑い)、ろこまこあこ16:50頃あみか(フォーエイト48)、ちせ、野咲美優、本田紗来18:35頃#らぶしっく、夢喰NEON19:45頃一ノ瀬颯、白間美瑠、テリ(Taeri)【大阪・関西万博ブース】16:50頃n.SSign【サンリオキャラクターと撮影会】16:50頃はなまるおばけ、ハローキティ18:35頃クロミ、シナモロール19:45頃クロミ、シナモロール関⻄から世界へ⽂化を発信し続ける、ファッションイベント「KANSAI COLLECTION」。今回は、好きを続けよう。やりたいことを続ける力、好きなことを続ける力を応援する『passion』をテーマにしたキービジュアルを掲げ、開催される。アーティストのライブ、タレントやモデルによるファッションショー、その他会場内のブースではヘアメイクなどの体験や出演者によるトークショーを⾒たりなど、京セラドーム⼤阪の中で1⽇中楽しめるエンターテインメントイベントとなる。(modelpress編集部)開催日程:2024年8月1日(木)開催時間:12:30開場 14:00開演開催場所:京セラドーム⼤阪<MODEL>伊藤桃々、大友花恋、梶原叶渚、加藤ナナ、白間美瑠、上西星来、鈴木愛理、せいせい、田中芽衣、浪花ほのか、ねお、野咲美優、Hinata、HIMEKA、前田希美、吉田朱里、ロン・モンロウ、渡辺美優紀 and more<GUEST>明日花キララ、アンジェラ芽衣、一ノ瀬颯、井手上漠、井本彩花、宇佐卓真、折田涼夏、柏木由紀、加藤美南、かとゆり、木戸大聖、熊田曜子、黒木ひかり、桜庭遥花、島崎遥香、翔、曽野舜太(M!LK)、高橋愛、田久保夏鈴、立花琴未、ちせ、千葉恵里(AKB48)、頓知気さきな、中島結音、長田光平、ハンチ、PyunA.、ふかわ。、藤咲凪(最終未来少女)、古澤里紗、本田紗来、松本かれん(FRUITS ZIPPER)、松本ももな(高嶺のなでしこ)、Mumei、ゆりにゃ、吉井美優 and more<ABEMA GUEST>小國舞羽、瀬川 陽菜乃、藤田みあ、Bao、米澤りあ<Hello Kitty & Friends>クロミ、シナモロール、はなまるおばけ、ハローキティ<GLOBAL GUEST>テリ(Taeri) and more<CREATOR>amaneあまね、あみか(フォーエイト48)、えいしとさなです。、ESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-、えみ姉、おさき、きりまる、なるねぇ、ばんばんざい、ヘラヘラ三銃士、MINAMI、むっかなチャンネル、ゆん、夜のひと笑い、ろこまこあこ and more<ARTIST>IS:SUE、DXTEEN and more*<NEXT BREAK ARTIST>YENA、n.SSign、Gyubin、夢喰NEON and more<OPENING ACT>杉本琢弥、超常フォーチューンand more<FUTURE>川口飛雄我、高橋かの、ひなた、真楪伶、山粼心、山田寿々、優音、れねぴ and more<MC>朝日奈央 and more<Live Streaming MC>大倉士門 and more【Not Sponsored 記事】