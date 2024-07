天然由来エキスを含む11種類の美容成分！Beinfinity Online Shop 「HakuBino」

Beinfinity Online Shopにて、薬用リンクルクリームN「HakuBino」が再入荷しました。

Beinfinity Online Shop 「HakuBino」

<価格>

定価 13,200円(税込)

<販売場所>

Beinfinity Online Shop

URL:

HakuBino

Beinfinity Online Shopにて、薬用リンクルクリームN「HakuBino」が再入荷。

■薬用リンクルクリームN「HakuBino」の特長

使用を続けて若見え実感!しっかりと潤うのにさらりと塗れ、本格シミ対策・シワ改善で衰え知らずのハリツヤな肌へと導きます。

高保湿クリームが乾燥から肌を守りシミ・シワ改善成分が肌にぐんぐん浸透。

様々なテレビ番組に出演した経歴がある皮膚科医と共同開発をしました。

年齢とともに生成しにくくなる脂膜を作り、肌表面をベールのように守ることで、「HakuBino」は【乾燥】と【光老化】にダブルではたらく強い味方となることを目指しています。

■本気のシワ改善を目指す「HakuBino」4つのポイント!

I. 有効成分ナイアシンアミドが肌の奥に浸透、手強い深しわを改善!

ナイアシンアミドが肌のハリに不可欠なコラーゲンの生成を促進し、内側からシワを押し戻して改善します。

さらにメラニンの生成を抑えるから美白も同時に叶う!

II. 天然由来エキスを含む11種類の美容成分が肌悩みゼロな肌作りをサポート!

・高保湿×紫外線ケアでエイジングに、負けない肌へ

・ハリ・弾力サポート成分配合でもっちりハリツヤ肌へ

・抗炎症作用成分で揺らぎがちな大人の素肌を肌トラブルから守る!

III. 心まで満たされる上品なバラの香りで癒しのスキンケアタイムに

IV. 敏感肌の方にもOK!5つの無添加成分&国内製造

HakuBinoはどなたでもお使いいただけるコスメブランドとして、肌にも環境にも配慮した高品質な製品をお届けします。

―5つの無添加―

合成着色料、アルコール、紫外線吸収剤、鉱物脂、パラベン(防腐剤)

さらにオーガニック認証機関エコサート認定工場で製造

<全成分>

(有効成分)ナイアシンアミド

(その他の成分)精製水、シュガースクワラン、1,3-ブチレングリコール、濃グリセリン、ベヘニルアルコール、1,2-ペンタンジオール、トリメチルグリシン、コメヌカロウ、親油型モノステアリン酸グリセリル、ホエイ(2)、ペンタステアリン酸デカグリセリル、オウゴンエキス、カワラヨモギエキス、ヤグルマギクエキス、チョウジエキス、セイヨウハッカエキス、チンピエキス、プルラン、シア脂、モノウンデシレン酸グリセリル、トリ(カプリル・カプリン酸)グリセリル、モノオレイン酸ポリグリセリル、ステアロイル乳酸ナトリウム、グリセリン脂肪酸エステル、モノラウリン酸ポリグリセリル、キサンタンガム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、香料

